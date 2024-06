Dha me qira e vilën e Enverit dhe mori kredi të buta, arrestohet ish-banori i ‘BB’

Prokuroria e Korçës kërkoi sot masën e sigurisë “arrest në burg” për shtetasin Elton Tozaj, ish-banorin e ‘Big Brother’.

Tozaj, kishte futur në “rrethin” e tij një familje në Boboshticë, e cila kishte një restorant ku ai ishte klient prej disa vitesh. Duke pretenduar se kishte njohje në ministri e bashki, që i mundësonin edhe marrjen pjesë në tendera, fton shtetasin që kishte restorantin që të merrte pjesë në një tender, po për këtë i duhej një “Iphone Pro Max” një laptop “I Mac” dhe një shumë parash, të cilat do të ishin si mostër për tenderin.

Ne momentin që i siguroi të gjitha këto Tozaj u zhduk.

Ish-banori i Big Brother, më parë është dënuar nga Gjykata e Tiranë në vitin 2008 me 3 muaj burg, në 2016 me 4 vjet burg dhe në 2017 është dënuar nga Gjykata e Lezhës me gjobë, të gjitha për “mashtrim” dhe “falsifikim dokumentash”.

Gëzimi për krijimin e mundësisë së blerjes së një shtëpie i shtetases M.P., e cila punonte si pastruese në një kompani private, ka përfshirë edhe një kontabiliste dhe drejtoreshën e shitjeve të kësaj kompanie. Pastruesja u ka thënë se një mik i saj, i quajtur Elton Tozaj, punonte në Ministrinë e Brendshme dhe ishte përgjegjës i një projekti për dhënien e apartamenteve me kredi të butë për punonjësit e Ministrisë së Brendshme. Sipas saj, 10 nga përfituesit do të përzgjidheshin nga Tozaj.

Nga hetimet e kryera, rezulton se i pandehuri nëpërmjet mashtrimit, në rast të përsëritur, gjatë periudhës maj-qershor 2016, i ka marrë një shumë prej 650 mijë lekësh të dëmtuarës B.L. dhe shumën 300 mijë lekë të dëmtuarës E.H. Gjithashtu, ai ka mashtruar edhe shtetasen M.P., duke u marrë dy prej tyre shumën nga 60 mijë lekë dhe të tretës 70 mijë lekë. Për t’u bërë i besueshëm, u ka dhënë të dëmtuarave edhe dokumente me stemë dhe vulë të Ministrisë së Brendshme, si dhe nënshkrim të ministrit Saimir Tahiri, sipas të cilave është miratuar dhënia e kredisë së butë për marrje apartamentesh.

Referuar vendimit, në 6 qershor, rreth orës 08:30, Eltoni e ka marrë në telefon dhe i ka kërkuar të paguante 200 mijë lekë, si dhe dy këste kredie në total 24.000 dhe 6000 lekë siguracion jete. Pasi siguroi paratë, po këtë datë së bashku me bashkëshortin G.B. kanë shkuar përballë dy Kullave Binjake, në afërsi të Kryeministrisë. Aty takuan Eltonin dhe pasi u prezantuan, i dhanë shumën prej 230 mijë lekësh. I pandehuri Elton Tozaj u dha brenda një zarfi shkresën që figuronte e nënshkruar nga ministri, që, sipas tij, ishte fotokopje me ngjyra, pasi origjinali ndodhej në protokollin e Ministrisë së Brendshme.

Pasi u larguan dhe hapën zarfin, G.B., ka dyshuar se ajo mund të ishte e falsifikuar. Në të njëjtën ditë, bashkë me bashkëshorten ai ka takuar Tozajn në një lokal në Rrugën e Kavajës. Tozaj i është prezantuar si këshilltar i ministrit të Brendshëm dhe këshilltar i jashtëm i kryetarit të Bashkisë Tiranë. Katër ditë më vonë, Tozaj u ka telefonuar dhe i ka kërkuar që duhej të paguante dhe 150 mijë lekë për siguracion. Duke pasur disa dyshime, G.B. i kërkoi që t’i kthente paratë, por ai nuk pranoi. Kanë biseduar përsëri, por ai i ka gënjyer për kredinë dhe banesën. Më datë 15.06.2016, ky shtetas ka lëshuar një deklaratë noteriale për njohje detyrimi, ku ka pranuar se i ka marrë shtetases B.L. 650 mijë lekë. Të njëjtat fakte rezultojnë edhe nga kallëzimi i shtetases E.H.