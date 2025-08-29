LEXO PA REKLAMA!

Devoll/ I vuri zjarrin një sipërfaqe toke në fshatin Miras, nën akuzë 50-vjeçari! Policia i gjen edhe dru të prera paligjshmërisht

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 11:36
Aktualitet

Teksa vatra e zjarrit në Miras të Devollit vijon të jetë aktive dhe tashmë është lokalizuar për të mos u përhapur, Policia ka marrë nën akuzë një 50-vjeçar për shkaktimin e një prej vatrave në këtë zonë, nga pakujdesia.

Shërbimet e Komisariatit njoftuan se referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për E. S., 50 vjeç, banues në fshatin Miras.

“Dyshohet se nga pakujdesia ka ndezur zjarr dhe nga përhapja e flakëve është djegur një sipërfaqe toke”, tha policia.
Por nuk është mbyllur me kaq ky procedim, sepse gjatë kontrollit në banesën e tij, u gjetën dhe u sekuestruan 4 m³ lëndë drusore e dyshuar e prerë në mënyrë të paligjshme, për të cilat gjithashtu nisi hetimi.

