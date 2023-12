Detajet/ Si ndodhi plagosja në Shkodër, Aleksandër Curraj u qëllua për shkak të një borxhi

Policia jep të tjera detaje nga plagosja me armë e Aleksandër Curraj sot në Shkodër. Sipas “bluve”, autori i plagosjes në vendin e quajtur “Dollari” është Dedë Bici, i cili është larguar me biçikletë menjëherë pas ngjarjes.

Mësohet se ngjarja e rëndë ka ndodhur për shkak të një borxhi që 40-vjeçari Aleksandër Curraj i kishte autorit, Dedë Bici.

Shkodër/Informacion shtesë Në vijim të informacionit të dhënë pak më parë, për plagosjen e shtetasit A. C., 40 vjeç, i cili vijon të jetë në kujdesin e mjekëve, informojmë se si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe i informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, është bërë i mundur identifikimi i autorit të dyshuar të plagosjes, shtetasit D. B., 59 vjeç, banues në Lezhë. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shtetasi D. B. e ka plagosur shtetasin A. C., për shkak të një borxhi që i kishte ky i fundit. Shërbimet e Policisë po vijojnë kontrollin e zonës, me qëllim lokalizimin dhe kapjen e shtetasit D. B.