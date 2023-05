Detajet nga atentati në Kavajës: Arian Gosa mbahej në vëzhgim nga Policia që prej 14 Majit

Janë zbardhur detaje të reja nga atentati i regjistruar pasditen e kësaj të diele në Kavajë, ku u ekzekutua me plumb në kokë 48-vjeçari Arian Gosa, brenda ambienteve të një lokali.

Zyrtarisht policia tha se shkak për ngjarjen dyshohet të jetë bërë hakmarrja. Më 29 Mars të këtij viti, vëllai i Arian Gosës, Armand Edmon Gosa dhe Altin Rexha pas një sherri me njëri-tjetrin, mbetën të dy të vdekur.

Burime bëjnë me dije se Policia kishte të dhëna dhe i ruhej një hakmarrje nga familja e Altin Rexhës dhe Arian Gosa po mbahej në vëzhgim që prej ditës së zgjedhjeve më 14 Maj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Policia e ka paraprakisht dhe emrin se kush mund të jetë dhe autori i krimit të sotëm.

Arian Gosa banonte në lagjen nr. 1 të Kavajës, në afërsi të fushës së Gjoceve, por kafen e konsumonte çdo ditë në një lokal pranë shkollës "Rilindja". Ai e pinte kafen çdo ditë jashtë lokalit, asnjëherë në ambientet e brendshme.

Edhe sot, aty ka qenë i ulur ku po konsumonte kafe me babain e tij. Autori i është afruar dhe e ka qëlluar me plumb në kokë, me armë zjarri pistoletë, ku rezultoi fatal për të.

Autori i krimit ka arritur të largohet nga vend i ngjarjes, teksa policia ka ngritur postoblloqe në të gjithë zonën për kapjen dhe arrestimin e tij. Gjithashtu, po kqyren dhe kamerat e sigurisë në zonë.