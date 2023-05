Detajet/ Makina e ambasadës ruse doli nga rruga, kush është diplomati që humbi jetën

Blutë e Tiranës japin informacionet e para nga aksidenti i eskortës ruse, ku humbi jetën shtetasi A.K dhe u lëndua pasagjeri S.M. Sipas policisëm makina me të cilën lëvizte makina e ambasadës ruse është përplasur me bordurën anësore dhe ka dalë nga rruga.





“Tiranë Më datë 11.05.2023, rreth orës 23:10, te mbikalimi në Mjull Bathore, automjeti i ambasadës ruse, me drejtues shtetasin A. K., dhe pasagjer shtetasin S. M., është përplasur me banderolën metalike të rrugës, ka dalë nga rruga dhe më pas është përplasur me bordurën. Si pasojë e plagëve të marra nga përplasja, ka ndërruar jetë në spital shtetasi rus S. M., 36 vjeç, ndërsa shtetasi A. K., 30 vjeç, ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.”, njofton policia.