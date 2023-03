Ringo Starr shpalos detajet e albumit të ri

Ringo Starr, ish-bateristi i grupit legjendar Beatles, ka treguar detajet e albumit të 18-të në karrierën e tij.

Albumi i ri do të quhet “Postcards from Paradise” dhe do të lansohet më 30 mars.

Albumi përmban 11 këngë të incizuara nga Starri dhe grupi i tij.

Aty do të ketë edhe të ftuar tjerë në mesin e të cilëve janë Joe Walsh, Benmont Tench, Dave Stewart, Ann Marie Simpson, Richard Marx, Amy Keys, Peter Frampton, Nathan East dhe Glen Ballard.

Këto janë këngët e albumit të ri të ish-anëtarit të grupit Beatles: