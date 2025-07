Detaje tronditëse nga vrasja në Itali/ DËSHMIA E 55-vjeçarit shqiptar që vrau ish-gruan me thikë: Donte të më helmonte

Detaje të tjera kanë dalë në dritë nga ngjarja tronditëse e ndodhur mbrëmjen e së shtunë në Tolentino, në zonën e Maceratës, Itali.

Kujtojmë se 45-vjeçarja Gentiana u qëllua për vdekje me thikë nga ish-bashkëshorti i saj, Nikollaq Hudhra, 55 vjeç, me origjinë shqiptare, banues në zonën e Perugias dhe me profesion fermer.

Sipas të dhënave nga hetimet, Hudhra e kishte kaluar ditën me djalin e tij 21-vjeçar, Mario. Më pas, ai kishte marrë një skuter – mjet i zgjedhur qëllimisht për të mos u vënë re, pasi viktima “do ta njihte makinën e tij” – dhe ishte drejtuar drejt qendrës së fshatit, në rrugën Benadduci, ku ndodhi edhe sulmi.

Gentiana, që punonte si kujdestare, po fliste në telefon me një mik në momentin kur u sulmua nga pas. Hudhra e qëlloi me thikë rreth 10 herë me një teh rreth 30 centimetra të gjatë, të cilën e kishte fshehur më parë nën rrobat e punës. Më pas, ai e goditi edhe me shqelma ndërsa viktima ishte përtokë.

Skena e dhunshme u filmua nga disa dëshmitarë përmes dritareve të banesave përreth. Pas aktit të rëndë, autori u ul në një stol pranë trupit të viktimës dhe qëndroi i palëvizshëm. Një kalimtar u afrua, i tronditur, ndërsa të tjerë dëshmitarë mbetën të ngrirë nga shoku. “Bëra atë që duhej të bëja, tani telefononi policinë”, ka thënë Hudhra. Forcat e rendit mbërritën pak më vonë dhe e arrestuan në vendngjarje.

Gjatë marrjes në pyetje, ai rrëfeu krimin dhe tha se kishte planifikuar ta vriste ish-bashkëshorten për të “liruar fëmijët e tij”. Madje shtoi: “Donte të më helmonte. Unë duhej t’i liroja”. Hudhra pranoi se ishte përpjekur ta vriste më parë, duke pohuar: “Ishte hera e tretë që doja ta bëja”.

Në makinën e tij u gjetën edhe thika të tjera, ndërsa njëra prej tyre ishte mbështjellë në një qese plastike e futur nën tutat e punës. Prokuroria ka ngritur akuzën për vrasje të paramenduar, e rënduar nga mizoria dhe nga fakti që viktima është grua. Hetuesit po vlerësojnë nëse do të kërkohet edhe një ekspertizë psikiatrike për autorin e rrëfyer të krimit.

Nikollaq Hudhra kaloi natën e parë në izolim në burgun Montacuto të Ankonës. Seanca për verifikimin e masës së sigurisë pritet të zhvillohet mes ditës së hënë dhe të martë. Sipas autoriteteve, nuk kishte shenja të menjëhershme që Gentiana Kopili të ishte në rrezik, pasi ajo vijonte aktivitetin e saj normal si punonjëse kujdestare.

Ky është femicidi i 33-të në Itali që nga fillimi i vitit. /Top Channel/