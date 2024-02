Detaje të reja/ Parandalimi i vrasjes në Tiranë, konflikti nisi për drogë në Belgjikë

Detaje të reja dalin në dritë nga një vrasje që pritej të ndodhte në Tiranë, e cila u parandaluar nga ana e Policisë së Lezhës, edhe pse të dyshuarit kryesor nuk janë vënë në pranga. Policia arrestoi në fund të hetimeve 3 persona, sekuestroi një sasi të madhe municionesh, përfshirë armë dhe tritol C4, si dhe u kap një sasi prej 89 mijë eurosh që dyshohet se është produkt i veprimtarisë kriminale.

Kush janë personat e arrestuar dhe lidhja me të dyshuarit kryesorë.

Policia vuri në pranga gjatë operacionit shtetasit Mark Lamkja, Nikoll Marku dhe shtetasja Marie Marku, ndërkohë që shpalli kërkim shtetasit Edmir Vlashi dhe Hektor Ndoka.

Çifti Marku janë vjehërrit e personit të arrestuar Mark Lamkja, i cili sipas policisë tentoi prishjen e provave, dhe personit të shpallur në kërkim Edmir Vlashi.

Sipas burimeve edhe paratë që u sekuestruan nga policia kanë qenë të dy baxhanakëve, Lamkja dhe Vlashi, dhe shtëpia e çiftit Marku shërbente si bazë e tyre.

Si nisi konflikti që çoi në planifikimin e vrasjes

Mësohet se dy personat e shpallur në kërkim Edmir Vlashi dhe Hektor Ndoka kanë pasur një konflikt me një person tjetër për prishjen e pazareve të drogës. Konflikti ka nisur në shtetin belg, ku dhe personat e mësipërm kryenin aktivitetin e tyre të trafikimit të lëndëve narkotike.

Nuk bëhet ende i ditur personi i tretë i përfshirë në konflikt.

Policia ra në gjurmët e autorëve, pasi i ka përgjuar ata, por në rrethana që nuk dihen ende, ata duket se janë sinjalizuar për operacionin e policisë dhe kanë mundur që të largohen.

Në pranga ranë vetëm 3 persona, ndaj të cilëve rëndojnë padyshim akuza më të lehta, siç mund të jetë ajo e prishjes së provave, apo përkrahjes së autorit të krimit.

Çfarë u sekuestrua gjatë operacioni të policisë

2 mina me telekomandë, me lëndë eksplozive C-4, të përgatitura gati për shpërthim, të cilat sipas të dhënave rezulton se janë prodhuar në një vend fqinj me Shqipërinë; 88.900 euro të përfituara nga aktiviteti kriminal në fushën e lëndëva narkotike dhe krimeve ndaj personit;

2 armë automatike me shënjestër optike, 2 kallashnikovë, 1 armë automatike model “Scorpions”, me silenciator me dy krehra, 1 armë zjarri pistoletë model “Glock”, me një krehër me 11 fishekë, fishekë luftarak, kapsolla detonatore, fitil zjarrrpërcejllës, 1 armë gjahu, 2 radio marrëse-dhënëse si ato të Policisë, 2 skafandra motori dhe 1 automjet.

Armët e sekuestruara do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore në Tiranë, për ekzaminime të mëtejshme, pasi nga informacionet e grumbulluara dyshohet se këto armë janë përdorur edhe në ngjarje të tjera kriminale të ndodhura më parë.faxweb