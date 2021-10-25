Vrasja e Carolinës: Piloti zhdukej të dielave pa arsye, kishte lidhje me një 16-vjeçare
Zbulime të reja dalin në dritë për krimin në Glyka Nera dhe konkretisht për marrëdhënien që vrasësi i rrëfyer, Babis Anagnostopoulos, kishte me bashkëshorten e tij, Karoline, e cila dyshohej se ai e tradhtonte.
Konkretisht, siç raportoi ANT1, fatkeqja Caroline i kishte thënë këshilltarit të shëndetit mendor në janar 2021, të cilin e pa së bashku me Babis Anagnostopoulos, në një seancë ku arritën të qëndronin vetëm për një kohë të shkurtër, se ajo dyshonte se kishte një lidhje paralele, pasi ai mungonte nga shtëpia të dielave pa pasur turne në punë.
Karoline i kishte thënë këshilltares së saj se Babis Anagnostopoulos kishte një dashuri të madhe për ambientin e tij i punës dhe se në vitin 2016 kur u takua me Karoline ishte divorcuar nga ajo. Ajo kishte thënë gjithashtu se po mendonte të merrte fëmijën e saj dhe të largohej.
Miqtë e familjes së Babis Anagnostopoulos nga Alonissos, folën për ANT1 dhe vunë në dukje se asnjëri prej tyre nuk beson se vrasësi i rrëfyer kishte një lidhje paralele, duke thënë se "ai ishte i apasionuar pas Karoline. Ai erdhi me helikopter në ishull vetëm për t'i sjellë asaj një buqetë. Ai nuk do të vriste një grua për një grua tjetër."
Një tjetër mik i pilotit tha në emisionin “To Proino” se “Babisi në moshën 23-vjeçare kishte një lidhje me një vajzë atëherë 16-vjeçare për një vit. Tani vajza thotë se ka qenë lidhja më e mirë që ka. Ai nuk ishte manipulues apo shtytës, por shumë i kujdesshëm. "Nuk mund të besojmë se ai mund të vriste".
Në të njëjtin emision foli një mikeshë e Karoline, e cila ndër të tjera tha se "vitin e kaluar Karoline ishte larguar nga ne, ose Babis ndoshta ishte larguar nga ne dhe ne nuk morëm vesh nga ajo. Nëse Caroline dinte për lidhjet jashtëmartesore të Babit, ajo nuk do të bënte kompromis, nuk do të ulej me të. Ndoshta prandaj donte ta linte".