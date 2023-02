Detaje të reja nga arrestimi i Plaurent Dervishajt në Abu Dhabi, Dritan Shkëmbi u mbajt 2 javë nën...

Amar Dritan Shkëmbi, anëtari i bandës së Plaurent Dervishajt, i arrestuar dy ditë më parë në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe është mbajtur për rreth 2 javë nga autoritetet vendase. Gjatë momenteve të ndërhyrjes ka bërë rezistencë dhe ka qenë pa mjet identifikimi me vete.

Pas kësaj është shoqëruar për verifikim dhe pas krahasimit të shenjave të gishtave me të dhënat që ka dërguar Policia e Shtetit atje që më herët, ka rezultuar se ishte shtetas shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar për grup të strukturuar kriminal për një atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoj në Shqipëri në 1 nëntor 2019.

Ekstradimi i tij drejt Tiranës mund të bëhet në vijim vetëm me një vendim të gjykatës në Emiratet e Bashkura Arabe.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas burimeve nga policia, ekziston një marrëveshje ekstradimi në bazë të disa konventave ndërkombëtare, të cilat mund të interpretohen nga gjykata atje për t'i dhënë dritën jeshile ardhjes së Shkëmbit në Shqipëri.

Amar Dritan Shkëmbi, ditën e atentatit dyshohet se ka qenë në automjet dhe këtë hetuesit e kanë mësuar shpejt në atë kohë, edhe pse po atë ditë ka rezultuar jashtë territorit të Shqipërisë referuar sistemit TIMS, duke ngjallur dyshime për njerëz brenda radhëve të bluve që mund ta kenë ndihmuar.

Prej më shumë se 1 muaji autoritetet tona kanë njoftuar ato të Emirateve, pasi e kanë lokalizuar vetë që këtu përmes informacioneve të kanë mbledhur.

Prangoset një person në Elbasan, ja arsyeja

Ndërkohë një nga dëshmitarët në gjyqin ndaj Arbër Paplekajt për vrasjen e Pjerin Xhuvanit është arrestuar nga policia. Menjëherë pas daljes nga salla e gjyqit dëshmitari M.K u arrestua nga policia pasi dha dëshmi kontradiktore para gjykatësit dhe prokurorit.

Në deklaratën e tij e parë dëshmitari dha dëshmi tjetër e cila nuk përputhet me deklaratën dhënë sot, por edhe në mospërputhje me pamje filmike që prokuroria tashmë posedon nga vendi i ngjarjes. Prokuroria ka dyshime se deklaratat e tij kontradiktore janë të qëllimshme dhe synojmë pengimin e hetimeve gjykata vendosi arrestimin e tij, masë e cila u zbatua nga policia menjëherë pas daljes nga seanca.

Gjatë ditë së sotme Gjykata e Elbasanit rrëzoi kërkesën e prokurorisë për të caktuar masën e sigurisë “arrest në shtëpi” për 6 punonjësit e policisë të cilët ishin prezent kur u vra Pjerin Xhuvani.

Prokuroria kërkonte këtë masë me argumentin se punonjësit e policisë po intimidonin dëshmitarët në këtë proces, por Gjykata tha se kjo kërkesë është e paargumentuar ligjërisht. Bëhet fjalë për policët Dedion Duraku, Pëllumb Biçaku, Erion Balla, Erion Meçja, Donald Dedja dhe Besmir Kadiu.

Pjerin Xhuvani mbeti i vrarë në Elbasan pasi u qëllua me armë nga Arbër Paplekaj, shoqëruesi i kreut të listës së Partisë Demokratike, Gazment Bardhi.

Nga ngjarja e 21 prillit, të plagosur mbetën edhe katër persona të tjerë, Emiljan Prenga, Pavlo Vuksani, Eltjon Bodinaku dhe Xhensila Sota ( punonjëse e policisë). Paplekaj pranoi krimin dhe u vetëdorëzua në Repartin e Forcave RENEA në Tiranë duke thënë se qëlloi për vetëmbrojtje pasi u qëllua më parë nga persona që sipas tij, po blinin vota.

Ngjarja zbuloi edhe skandalin e PD-së për ngritjen e një grupi të armatosur, të vetëshpallur Struktura për Mbrojtjen e Votës, ku një pjesë e mirë e anëtarëve të së cilës rezultuan persona të njohur edhe për strukturat ligjzbatuese në vend.

Arrestohen dy persona në Tiranë

Nga ana tjetër, Policia e Tiranës ka arrestuar dy persona, pasi akuzohen për vjedhje. Në pranga kanë përfunduar: E. K., 35 vjeç, dhe R. T., 35 vjeç, të dy banues në Tiranë, për veprat penale “Vjedhja”, dhe “Shkatërrimi i pronës”, kryer në bashkëpunim. Të dy në bashkëpunim me njëri-tjetrin, në Rrugën e Dibrës, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë vjedhur një laptop dhe dy valixhe me pajisje mjekësore, në një automjet.

“Vodhën një laptop dhe dy valixhe me pajisje mjekësore, në një automjet, vihen në pranga dy autorët e dyshuar. Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 në vijim të punës për goditjen e paligjshmërisë në fushën e vjedhjeve dhe vënien e autorëve të dyshuar përpara përgjegjësisë ligjore, kanë ndaluar shtetasit: - E. K., 35 vjeç, dhe R. T., 35 vjeç, të dy banues në Tiranë, për veprat penale "Vjedhja", dhe "Shkatërrimi i pronës", kryer në bashkëpunim.

Këta shtetas, në Rrugën e Dibrës, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë vjedhur një laptop dhe dy valixhe me pajisje mjekësore, në një automjet. Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale”, njoftoi dje policia.