LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

DETAJE TË REJA, Valbon Beqiraj dhe vrasësi i tij ishin në një lidhje h'omoseksuale? Ja pista e policisë

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 15:56
Aktualitet

DETAJE TË REJA, Valbon Beqiraj dhe vrasësi i tij ishin në

Viktima u gjet vetëm me të mbathura, teksa dhoma ishte e mbuluar nga gjaku.

Detaje të reja janë zbarhdur nga ngjarja e rëndë e ndodhur në Durrës, ku u vra 51-vjeçari Valbon (Marko) Beqiraj

Viktima është masakruar nga i riu Teilor Tivari, që rezulton se e ka goditur mbi 20 herë me thikë. Ndërkohë, burime nga grupi hetimor thanë për TCH se ndryshe nga pretendimi i autorit se viktima tentoi ta përdhunojë , vrasja dyshohet se ka qenë e paramenduar.

Paraprakisht dyshohet se viktima dhe autori ishin në një lidhje homoseksuale me njëri-tjetrin.

Viktima u gjet vetëm me të mbathura, teksa nga këqyrja e vendit të ngjarjes rezulton se ai është qëlluar që tek dera nga autori i dyshuar dhe më pas ka pasur përleshje mes tyre.

Viktima ka tentuar të mbrohet, ndërkohë që apartamenti është gjetur krejt i mbuluar në gjak, që nga dera kryesore dhe në të gjithë banesën. Viktima u gjet poshtë tavolinës në kuzhinën e apartamentit.

Gjithçka rezulton se ka ndodhur brenda një harku kohor prej 25 minutash dhe në kamerat e sigurisë është parë dhe hyrja e 24-vjeçarit në pallat./ Top Channel

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion