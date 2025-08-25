LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Detaje nga vrasja e 36-vjeçaresi/ Djali iu hodh në qafë të atit për të ndaluar krimin, viktima vdiq në krahët e së bijës

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 16:52
Aktualitet

Detaje nga vrasja e 36-vjeçaresi/ Djali iu hodh në qafë të

Janë zbardhur detaje të reja tronditëse nga krimi i rëndë në familjen shqiptare në Greqi ku 40-vjeçari Pandeli Nakoleci vrau bashkëshorten Mariola në sy të fëmijëve. Fillimisht çifti u përfshi në një konflikt të rëndë atë mëngjes, gjë kjo e dëshmuar dhe nga fëmijët e tyre të mitur.

Pas këtij konflikti, në gjaknxehtësi e sipër, ka goditur me një mjet prerës bashkëshorten e tij. Ky mjet, përdoret për pjekje dhe imiton përdorimin e thikës. 36-vjeçarja, me aq fuqi sa i kishin mbetur, ka nxituar për të dalë nga shtëpia, duke arritur kështu deri tek hyrja kryesore e pallatit ku ata jetonin.

Ka qenë djali i tyre 13-vjeçar, i cili iu hodh në qafë të atit nga pas, në përpjekje për të ndaluar më tej krimin, raporton media greke taxydromos.gr. E pranishme dhe vajza tjetër e çiftit, 16 vjeçe, ajo shkoi pranë së ëmës, e cila dha frymën e fundit në prehrin e së bijës. Krimi i rëndë nga 40-vjeçari, ka sjellë gjithashtu dhe mohimin e ekzistencës së tij për fëmijët, pasi vajza 18-vjeçare u shpreh “Për mua edhe ai vdiq”.

Autori, pritet të dalë para togave të zeza të martën në orën 11:00, për t’u njohur me masën e sigurisë. Ai po hetohet për veprat penale “vrasje me dashje” si rezultat i dhunës në familje.

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion