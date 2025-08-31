Detaje nga ngjarja e rëndë/ Vajza dhunohet brutalisht në Don Bosko për arsye banale, qytetarët ndërhyjnë për ta shpëtuar
Një ngjarje e pazakontë është regjistruar gjatë mesnatës në zonën e Don Boskos, Tiranë. Një vajzë ka rënë pre e dhunës nga disa djem, vetëm për një arsye krejt banale, se kush duhet të hapte rrugën i pari për të kaluar.
Sipas dëshmitarëve, gjithçka nisi nga një debat i vogël për bllokimin e rrugës, i cili shumë shpejt degjeneroi në dhunë fizike ndaj vajzës. Pamjet e siguruara nga qytetarët tregojnë tensionin e krijuar, ndërsa vajza qëllohet pa mëshirë për shkak të një mosmarrëveshjeje qesharake.
Fatmirësisht, disa kalimtarë të rastit ndërhynë menjëherë dhe arritën të ndajnë të rinjtë, duke shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit.
Një qytetar ka dërguar mesazhin e tij pranë redaksisë: “Kryqi kuq Don Bosko për bllokim rruge, gjynah e kanë rraf atë gocën, u zunë për rrugën se hapte kush.”
Ngjarja ka ngjallur reagime të forta tek banorët e zonës, të cilët shprehen të shqetësuar për rritjen e rasteve të dhunës në publik dhe për faktin që një mosmarrëveshje e vogël mund të përfundojë në akte brutale.
Kjo situatë ngre sërish në pah mungesën e kulturës së komunikimit dhe respektit në shoqëri, duke u kthyer në një problem serioz që po prek çdo ditë e më shumë qytetarët. Shumëkush pyet: si është e mundur që një vajzë të dhunohet vetëm se nuk hapi rrugën.