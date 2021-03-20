LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Detaje nga krimi në Durrës, vrasësit e Mond Cekicit të veshur si ushtarakë

Lajmifundit / 20 Mars 2021, 10:09
Aktualitet

Detaje nga krimi në Durrës, vrasësit e Mond Cekicit të

Shtetasi Mond Çekiçi i akuzuar si anëtar i bandës së Durrësit, është vrarë sot më armë zjarri mbrapa drejtorisë Arsimore në Durrës, brenda makinës së tij.

Ekzekutorët e tij kanë qenë të veshur me veshje ushtarake, ndërsa policia njofton se në Sukth është gjetur duke u djegur një mjet tip “Benz”, me targa të vjedhura, që dyshohet se është përdorur nga autorët.

Detaje nga krimi në Durrës, vrasësit e Mond Cekicit të

Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 08:40 të mëngjesit, ndërkohë që policia ka ngritur pika kontrolli në të gjitha akset rrugore në hyrje e në dalje të Durrësit si dhe në drejtim të Tiranës e Kavajës.

Viktima Edmond Koçi, i cili njihet ndryshe “Mond Çekiçi”, eshte vleresuar nga policia si  person me rrezikshmëri, pasi ishte pjesë përbërëse e një klani kriminal në Durrës, por ai rezulton të jetë dënuar disa herë për akuzën e mbajtjes pa lejë të armëve dhe kundërshtimit të forcave të policisë.

Në Maj 2009 Edmond Koçi, është dënuar me 2 vite burgim për akuzën e “Mbajtjes pa lejë të armëve”.

“Mond Çekiçi”, shoqërohej me Lulzim Berishën “Luli”, Emiljano Shullazi “Mili”, Plarent Dervishaj “Lenti”, Marjel Fierza, Julian Meçaj, Bashkim Haxhiaj dhe persona të tjerë.

Dyshohet se shkak për vrasjen e Koçit është bërë e kaluara e tij.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion