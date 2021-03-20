Detaje nga krimi në Durrës, vrasësit e Mond Cekicit të veshur si ushtarakë
Shtetasi Mond Çekiçi i akuzuar si anëtar i bandës së Durrësit, është vrarë sot më armë zjarri mbrapa drejtorisë Arsimore në Durrës, brenda makinës së tij.
Ekzekutorët e tij kanë qenë të veshur me veshje ushtarake, ndërsa policia njofton se në Sukth është gjetur duke u djegur një mjet tip “Benz”, me targa të vjedhura, që dyshohet se është përdorur nga autorët.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 08:40 të mëngjesit, ndërkohë që policia ka ngritur pika kontrolli në të gjitha akset rrugore në hyrje e në dalje të Durrësit si dhe në drejtim të Tiranës e Kavajës.
Viktima Edmond Koçi, i cili njihet ndryshe “Mond Çekiçi”, eshte vleresuar nga policia si person me rrezikshmëri, pasi ishte pjesë përbërëse e një klani kriminal në Durrës, por ai rezulton të jetë dënuar disa herë për akuzën e mbajtjes pa lejë të armëve dhe kundërshtimit të forcave të policisë.
Në Maj 2009 Edmond Koçi, është dënuar me 2 vite burgim për akuzën e “Mbajtjes pa lejë të armëve”.
“Mond Çekiçi”, shoqërohej me Lulzim Berishën “Luli”, Emiljano Shullazi “Mili”, Plarent Dervishaj “Lenti”, Marjel Fierza, Julian Meçaj, Bashkim Haxhiaj dhe persona të tjerë.
Dyshohet se shkak për vrasjen e Koçit është bërë e kaluara e tij.