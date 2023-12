Detaje nga grabitja me armë në Tiranë/ Tre të armatosur qëlluan drejt policisë, RENEA në aksion

Policia e Tiranës ka dhënë detaje në lidhje me grabitjen me armë të ndodhur pasditen e sotme në fshatin Prush, ku disa persona të armatosur kanë hyrë në banesën e shtetasi G. H.

Pas njoftimit, policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje ku dhe është përballur me tre persona të armatosur të cilët kanë hapur zjarr ndaj tyre.

Shërbimet e DVP Tiranë, RENEA, Forcat Kombëtare të Sigurisë, po vijojnë krehjen e zonës dhe kanë ngritur pika kontrolli në të gjitha akset kryesore dhe hyrje-daljet e Tiranës, për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar.

“Më datë 09.12.2023, rreth orës 19:13, në fshatin Prush, përballë ambulancës, në banesën e shtetasit G. H., janë futur disa persona, të armatosur.

Me marrjen e njoftimit shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, dhe në momentin që janë afruar afër banesës, tre personat e armatosur, kanë qëlluar me armë ndaj tyre. Policia është përgjigjur me armë ndaj tyre.

Shërbimet e DVP Tiranë, RENEA, Forcat Kombëtare të Sigurisë, po vijojnë krehjen e zonës dhe kanë ngritur pika kontrolli në të gjitha akset kryesore dhe hyrje-daljet e Tiranës, për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar”, njofton policia.