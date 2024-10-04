LEXO PA REKLAMA!

Detaje nga grabitja e taksistit te ish-Blloku, zbulohet shuma e majme e parave që morën autorët

Lajmifundit / 4 Tetor 2024, 18:00
Aktualitet

Detaje nga grabitja e taksistit te ish-Blloku, zbulohet shuma e majme e parave

Detaje të reja janë bërë me dije nga grabitja e ndodhur sot në zonën e ish-Bllokut në Tiranë nga ku mësohet se dy autorët e grabitjes i kanë marrë paratë taksistit, menjëherë pasi ky i fundit i kishte marrë nga një pikë exchange dhe do ta dërgonte në bankë.

Autorët kanë pasur dijeni të plotë të transportit të parave, pasi kanë thyer fiks xhamin ku ndodhej shuma e majme e parave, më shumë 200 mijë euro, të cilën shtetasi me iniciale N.B do ta transportonte nga një pikë e këmbimit valutor në një bankë të nivelit të dytë.

Paratë nodheshin në një çantë teksa njëri prej tyre ka futur kokën, e ka marrë dhe janë larguar me shpejtësi me motomjetin e tyre.

Autorët janë ende në arrati, ndërsa përdorimi i skafandrave e bën akoma më të vështirë identifikimin e tyre. 

Njoftimi i policisë

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 04.10.2024, në zonën e Ish-Bllokut, dy persona ende të paidentifikuar i kanë vjedhur një shumë parash shtetasit N. B., shofer taksie, dhe më pas janë larguar.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar.

