Detaje nga dosja/ Zbulohet e shkuara e Kristjan Konit në Itali, trafik droge dhe lidhje me Camorran
Janë zbardhur të tjera detaje nga e shkuara kriminale e 45-vjeçarit Kristjan Koni me 4 identitete të tjera, të cilit sot (28 gusht 2025) ju sekuestruan pasuri me vlerë 26 milionë euro.Kristjan Koni alias Olsi Meta ka qenë i dënuar në Itali si pjesë e një organizate kriminale të trafikut ndërkombëtar të drogës, duke mbajtur lidhje edhe me eksponentë të Camorras napoletane.
Sipas dosjes hetimore të asaj periudhe, organizata kriminale eksportonte marijuanë e kokainë nga Spanja, Holanda dhe Shqipëria, të cilat i dërgonin më pas në Itali, dhe që si bazë të operacioneve të tyre kishin zgjedhur zonën e Puglias dhe të Barit.Rreth 20 vite më parë, kur dhe kjo organizatë kriminale u godit nga autoritetet italiane, u arrestuan disa shtetas italianë dhe shqiptarë, mes të cilëve Dritan Aga 33 vjeç (në atë kohë), Arian Aga 31 vjeç, Loni Paluka 28 vjeç.
Roli i Kristjan Konit në organizatën e drogës në Itali:Kristjan Koni ose Olsi Meta konsiderohej nga autoritetet italiane si koka e organizatës, që e drejtonte nga Bolonja, një qytet strategjik për shpërndarjen e lëndëve narkotike në qytete të ndryshme të Italisë.
Olsi Meta konsiderohej si i pakapshëm dhe jetoi në Bolonja për disa vite, duke furnizuar me kokainë qytetet kryesore italiane, përfshirë edhe ato në Puglia.Olsi Meta ose Kristjan Kroni, së bashku me Arben (Loni) Palukën e Artan Karajn, u arrestua në Dhjetor të vitit 2007, por më vonë u lirua dhe u arratis.Trafiku i drogës dhe lidhjet me Camorran napoletane:Paluka ai që mbante frenat e organizatës në zonën e Altamuras, në kontakt të ngushtë me Fran Çokun.
Ky i fundit ishte përgjegjësi në Shqipëri prej nga siguronte dhe dërgonte në Itali lëndët narkotike përmes porteve të Barit dhe Brindisit.Që të dy ishin gjithashtu në kontakt me Gaetano Marinon, i cili ishte një nga udhëheqësit e klanit të camorras napoletane, “Secondigliano”. Një tjetër anëtar i dyshuar i Camorras, Santolo Carotenuto, garantonte dërgesat e narkotikëve nga Holanda në organizatën shqiptare të trafikimit të drogës.
Përgjatë viteve të funksionimit të kësaj organizate kriminale, policia italiane kishte arrestuar disa persona si dhe kishte sekuestruar 50 kilogramë marijuanë, kokainë dhe heroinë.
Një sasi prej 43 kg marijuanë që ishte sekuestruar, ishte e paketuar në blloqe dhe e fshehur në gomën rezervë të një kamioni të nisur nga Shqipëria./reporttv