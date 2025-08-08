LEXO PA REKLAMA!

Detaje nga aksioni i SPAK/ Zbardhen emrat, cilët janë personat e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 14:17
Aktualitet

Dy prej emrave të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës janë zbardhur. Ata janë Franc Çopja, i arrestuar në Belgjikë dhe Ervis Çela, i arrestuar një muaj më parë me akuzën e vrasjes. Ervis Çelës iu komunikua akuza sot në burg, pas lëshimit të mbi 11 masave nga SPAK.

Tre persona kanë rënë në pranga deri më tani, ndërsa operacioni antidrogë vijon që prej orëve të para të mëngjesit në disa qytete të vendit, Tiranë, Durrës dhe Elbasan.
Mes dhjetëra të dyshuarve të përfshirë në trafikun e drogës, 4 prej tyre ndodhen në burg.

Të akuzuarit kanë dalë në përgjimet e aplikacionit Sky Ecc dhe dyshohet se janë pjesë e një grupi ndërkombëtar të trafikut të kokainës.
Sipas informacioneve, hetimi kryesohet nga prokurori i posaçëm Vladimir Mara.

