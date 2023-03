Detaje nga aksidenti në Vlorë, dy të rinjtë në gjendje të rëndë, 21-vjeçari ndodhet në koma

Një aksident ka ndodhur mesditën e së mërkurës në Radhimë të Vlorës ku dy të rinj si pasojë e përplasjes së frikshme ndodhen në spital në gjendje të rëndë shëndetësore.

Sipas “Fax News” të lënduarit janë Ari Canaj nga fshati Peshkëpi i cili ka marrë dëmtime të rënda në trup kurse Savio Dhimojani (21 vjeç) raportohet se ndodhet në gjendje kome.

Ngjarja ndodhi në vendin e quajtur “Aksionistja” ku si pasojë e përplasjes së fortë dy djemtë fillimisht mbetën të bllokuar në automjet. Menjëherë mbërriti zjarrfikësja e cila ndihmoi për të nxjerrë të lënduarit të cilët u transportuan me urgjencë në spital.

Njoftimi i policisë:

Vlorë/Informacion paraprak

Më datë 23.02.2022, në aksin rrugor Vlorë – Orikum, në afërsi të fshatit Radhimë, automjeti tip “Ford”, me drejtues shtetasin A. C., ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një shtyllë betoni , ku si pasojë është dëmtuar drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri, të cilët ndodhen në gjendje të rëndë për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit