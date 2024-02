Detaje nga aksidenti në aksin Kardhiq-Delvinë/ Humb jetën shoferi i kamionit

Policia ka nxjerrë detaje nga aksidenti i regjistruar pasditen e sotme në aksin rrugor Kardhiq-Delvinë.

Blutë bëjnë me dije se kamioni që ka dalë nga rruga dhe ka rënë në humnerë ishte i ngarkuar me çimento dhe drejtohej nga 31-vjeçari me iniciale A. M.

Ky i fundit ka humbur kontrollin për shkaqe që nuk bëhen ende të ditura.

Fatkeqësit, i riu ka ndërruar jetë për shkak të plagëve që ka marrë nga aksidenti.

“Rreth orës 16:20, në aksin rrugor Kardhiq-Delvinë, në afërsi të tunelit të Skërficës, shtetasi A. M., 31 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit tip kamion me të cilin po transportonte çimento. Për pasojë, mjeti ka dalë nga rruga dhe është përfshirë nga flakët.

Për shkak të dëmtimeve, shtetasi A. M. ka humbur jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit”, thuhet në njoftimin e policisë