Dështim spektakolar i AKU, nga 18 ton fruta me pesticide që hynë në Shqipëri, u asgjësuan vetëm 800 kg, tjerat janë shitur!
Autoriteti Kombetar i Ushqimit, ka deshtuar ne menyre spektakolare te mbroje shendetin e popullates duke fjetur teksa ne vend kane hyre 18 ton fruta, rrush dhe pjeshke me pesticide nga te cilat jane asgjesuar vetem 800 prej tyre.
Pjesa tjeter eshte lejuar te hyje ne kufi dhe me pas, eshte shitur ne njesite tregtare te vendit per konsum, duke rrezikuar keshtu seriozisht shendetin e popullates.
Edhe fermerët europianë abuzojnë më përdorimin e “pompës me helme“ në bujqësi.
Brenda një jave Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar tre ngarkesa më rrush dhe pjeshkë nga Greqia dhe Italia pasi ato rezultuan me përmbajte të lartë pesticidesh.
Në njoftimin zyrtar të AKU, institucion ky ende i varur nga Ministria e Bujqësisë, kemi vetëm aksionin e bllokimit por ne si qytetarë nuk mësojmë as sasinë e asgjësimit dhe as sasinë e importit.
Të fshehësh të vërtetën nuk të ndihmuan aspak, pasi kjo nuk e ndryshon realitetin, pavarësisht kësaj Top Channel ka mësuar që në Shqipëri janë importuar 8 ton rrush me kimikate dhe trupa inspektuese e AKU ka asgjësuar vetëm 747 kg, në doganën e vendit tonë janë futur 10 ton me pjeshke të rrezikshme, dhe janë asgjësuar dhe bllokuar nga inspektoret e ushqimit vetëm 28 kg.
Ku është sasia tjetër e pjeshkës dhe e rrushit të rritur me helme, a është ajo ende në treg, apo tashmë ka shkuar në tryezat e shqiptarëve dhe është konsumuar. Përgjigjen e kësaj pyetje duhet ta japë vetë Ministria e Bujqësisë.