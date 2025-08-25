LEXO PA REKLAMA!

Dëshmitë kontradiktore të Pandeli Nakolecit, 40-vjeçarit që vrau gruan në Greqi, pyetja tronditëse që i bëri të bijës

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 09:03
Aktualitet

Dëshmitë kontradiktore të Pandeli Nakolecit, 40-vjeçarit

Detaje tronditëse kanë dalë nga hetimet për vrasjen brutale të 40-vjeçarit shqiptar, Pandeli Nakoleci, i cili goditi për vdekje me thikë bashkëshorten e tij në sy të fëmijëve.

Burime nga hetimi thonë se Nakoleci nuk është penduar për krimin e rëndë, madje vijon ta fajësojë viktimën duke pretenduar se “ajo e provokoi”.

Dëshmitë e tij janë kontradiktore. Fillimisht, kur u vizitua në paraburgim nga e bija, ai u shpreh: “U deha dhe e vrava, nuk kisha ndërmend ta bëja”. Por më pas, xhelozia e tij patologjike u shfaq sërish, duke i bërë vajzës një pyetje tronditëse: “A e di nëse nëna jote po më tradhtonte?”.

Nesër, të martën, më 26 gusht , 40-vjeçari i cili ka pranuar vrasjen e 36-vjeçares, nënës së katër fëmijëve në Volos, pritet të paraqitet para gjyqtarit hetues.

