Dëshmitë kontradiktore të Pandeli Nakolecit, 40-vjeçarit që vrau gruan në Greqi, pyetja tronditëse që i bëri të bijës
Detaje tronditëse kanë dalë nga hetimet për vrasjen brutale të 40-vjeçarit shqiptar, Pandeli Nakoleci, i cili goditi për vdekje me thikë bashkëshorten e tij në sy të fëmijëve.
Burime nga hetimi thonë se Nakoleci nuk është penduar për krimin e rëndë, madje vijon ta fajësojë viktimën duke pretenduar se “ajo e provokoi”.
Dëshmitë e tij janë kontradiktore. Fillimisht, kur u vizitua në paraburgim nga e bija, ai u shpreh: “U deha dhe e vrava, nuk kisha ndërmend ta bëja”. Por më pas, xhelozia e tij patologjike u shfaq sërish, duke i bërë vajzës një pyetje tronditëse: “A e di nëse nëna jote po më tradhtonte?”.
Nesër, të martën, më 26 gusht , 40-vjeçari i cili ka pranuar vrasjen e 36-vjeçares, nënës së katër fëmijëve në Volos, pritet të paraqitet para gjyqtarit hetues.