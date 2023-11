Dëshmitarët e “Gërdecit”: Kishte edhe raste të tjera zjarri, ndodhnin nga përplasja e gëzhojave

Tetë persona dëshmuan për çështjen “Gërdeci”, mes tyre edhe ish-ushtarakë që përfunduan duke punuar në fabrikën e demontimit.

Punonjësi Julian Pando tha se kishte pasur edhe raste të tjera të zjarrit në fabrikën e demontimit të armëve, të cilat i kanë fikur me fikëse zjarri dhe ujë.

Sipas Anila Hoxhës, ai u shpreh gjatë seancës se ditën e shpërthimit nuk kishte parë njeri të tentonte të fikte zjarrin dhe se atë ditë kishte më shumë barut se ditët e tjera.

Pando shtoi se flakët ditën e shpërthimit ishte e madhe dhe nuk menaxhohej me ujë dhe fikëse zjarri.

Punonjësi Julian Pando: Më punësoi Dritan Minxolli. Puna ime ishte të mblidhja barutin. Isha përgjegjës i një grupi. Nuk duhet të lija shumë barut në shesh. Përgjegjësi im ishte Veiz Muça. Muri ishte e vetmja makineri që kishim. Në fazën e parë, baruti mblidhej me kova, në fazën e dytë me thasë. Na porositën të kishim kujdes gjatë fazës së parë. S’kishte orar për grumbullimin e barutit, vetëm kur bëhej sasia. Ishte orar dreke, nuk e pashë si ndodhi, pashë flakën e u largova. Ish ushtarakët na porosisnin të kishim kujdes, se ishte e rrezikshme. Kishim fikëse dore zjarri, të mëdha e të vogla. Nuk kisha bërë trajnim. Ka pasur më herët zjarr, e kemi fikur me fikëse zjarri dhe ujë. Ditën e shpërthimit nuk pashë njeri që të tentonte të fikte zjarrin, atë ditë kishte më shumë barut se ditët e tjera. Kishte karroca dore që transportohej baruti. Nuk e di si bëhej transporti. Zjarret e vogla shkaktoheshin nga përplasja e gëzhojave, ndaj s’duhet të kishte barut në tokë. Flaka ditën e shpërthimit ishte e madhe, nuk menaxhohej me ujë dhe fikëse. Thashë, kjo flakë nuk shuhet. Sasia e predhave ishte më e madhe sesa kapaciteti i punëtorëve. Nuk kisha kontratë.

Seanca ndaj Ish-ministrit Fatmir Mediu shtyhet në datë 16 ora 10:00, ku pritet të shkojnë shtatë dëshmitarë.