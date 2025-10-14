Dëshmia e sekretares: Pasi Astrit Kalaja shpalli vendimin Elvis Shkambi, shkoi afër podiumit dhe e qëlloi
Sipas dëshmisë së sekretares së gjykatës, pasi Astrit Kalaja shpalli vendimin, palët po largoheshin nga salla, përveç Elvis Shkambit, i cili sipas saj i është afruar podiumit të magjistratit dhe e ka qëlluar një herë me armë teksa gjyqtari tentonte të shkonte drejt dhomës së këshillimit.
Gjatë kësaj situate ajo thotë se është ngritur në këmbë dhe ka vendosur duart në kraharor, kur autori i është drejtuar se nuk ka gjë më të. Menjëherë - tregon sekretarja - nisi të qëllojë sërish ndaj gjyqtarit.
Sipas dosjes, Elvis Shkambi tha në dëshmi se ndjek prej 1 vite e 8 muajsh xhaxhain e tij në procese gjyqësore për pronën e pretenduar të familjes. Ai tregon se u nisën herët nga Shkodra për gjyqin e 6 tetorit, ndaluan në Lezhë ku morën pjesë në një ngushëllim të një bashkëfshatari të tyre, pinë kafen dhe u nisën për Tiranë.
Gjyqtarin e qëlloi në gjendje të rënduar psikologjike pasi u trondit nga vendimi dhe ka ndjerë urrejtje për këtë padrejtësi sipas tij.
Ai është afruar te gjyqtari për ta parë dhe mban mend që ishte i shtrirë në dysheme, i gjallë dhe i vetëdijshëm. Për të shtënat ndaj palës kundërshtare, ai pretendon se janë plumba të pavullnetshëm drejt derës së sallës, pasi ndaj tyre nuk kishte asnjë problem.
Ndërkohë në një tjetër dëshmi të nipit të Gjon Shkambit pretendohet e kundërta. Sipas dosjes që Report Tv e siguron, Elvisi i dha çelësat e makinës xhaxhait dhe i tha të largohet se ai nuk kishte punë me këtë histori, por ai qëndroi në oborrin e gjykatës.