Derbi i kryeqytetit ndaj Tiranës, Partizani zbulon ku dhe kur do të luhet

Partizani do të luajë të enjten kundër Tiranës, ndeshje e vlefshme për javën e gjashtë të Superiores. Kjo sfidë është e prapambetur dhe po pritet me mjaft interes nga gjithë sportdashësit. Klubi i Partizanit, si pritës, ka bërë me dije axhendën e takimit.

Përballja është caktuar të zhvillohet të enjten e datës 19 tetor, në orën 19:00, në stadiumin “Air Albania”. Impianti modern pritet të jetë i mbushur, ndërsa të dy ekipet vijnë në një situatë pak a shumë të ngjashme.

Si Partizani, ashtu edhe Tirana nuk kanë ende një trajner përfundimtar. Tek të kuqtë është larguar Zoran Zekiç, ndërsa te bardheblutë Orges Shehi.