Deputeti i PD: Nëse mbahen zgjedhje Basha nuk e mund dot Berishën

Deputeti i Partisë Demokratike, Tomor Alizoti, ka folur për “përballjen” Berisha-Basha. I ftuar në emsionin “Open”, në Neës 24 tha se nëse do të bëhen zgjedhje, jo 1 herë, por 100 herë fiton Berisha.

Për të Berisha i ka të gjitha votat për të prevaluar bindshëm ndaj Bashës. Mrëpo sipas deputit është e nevojshme të ketë komunikim mes palëve dhe të bëhen zgjedhje.

Unë e shikoj PD në një krizë, por nëse bëjnë zgjedhje bashkë Basha me Berisha, fitues do të dalë Berisha, jo një herë por 100 here fiton Berisha. Ai nuk është kryeministër, por jam i bindur që kryeytar i PD është. Nese nuk do të mbaheshin zgjedhje Berisha nuk mudet dot,” tha Alizoti.