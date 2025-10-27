Deputeti i PD, Bledion Nallbati paraqitet në SPAK
Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 09:18
Aktualitet
Deputeti i PD-së, Bledion Nallbati ka shkuar ditën e sotme në SPAK. Siç shihet nga pamjet, Nallbati është paraqitur në Prokurorinë e Posaçme i vetëm.
Ende nuk dihet arsyeja pse demokrati është paraqitur në Prokurorinë e Posaçme. Megjithatë ai ka përshëndetur gazetarët dhe operatorët ndërsa shfaqet i buzëqeshur.
Kujtojmë që më herët, Nallbati është paraqitur në Prokurorinë e Posaçme pas një përplasje që pati me deputetin socialist Vullnet Sinaj, ngjarje e ndodhur dy vite më parë.