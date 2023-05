Deportimet e shqiptarëve, mediat angleze: Po kryhen me shpenzimet e Britanisë së Madhe

Autoritetet shqiptare kanë konfirmuar se shumica e shqiptarëve të kthyer me forcë në shtëpi nga Britania e Madhe këtë vit vuanin dënimin për krime të ndryshme atje.

BBC ka folur me shqiptarët që u kthyen në vendlindje dhe mësoi se disa të burgosurve iu ofruan 1500 paund për t’u larguar dhe disa planifikojnë të kthehen. Çdo javë, një turmë e vogël mblidhet në gardhin me tela të vendosur në pjesën e pasme të aeroportit të Tiranës në Shqipëri.

Fluturimet për deportimin e tyre në Shqipëri janë rritur që kur vendi nënshkroi një marrëveshje të përbashkët bashkëpunimi me Mbretërinë e Bashkuar dhjetorin e kaluar, për të penguar migrimin e paligjshëm.

Zyra e Brendshme e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar tha se më shumë se 1000 njerëz janë kthyer që atëherë, raporton abcneës.al.

BBC foli me dhjetëra njerëz muajin e kaluar dhe zbuloi se shumica vinin nga burgjet e Mbretërisë së Bashkuar. Disave u ishin ofruar para në këmbim të dëbimit dhe u liruan nga burgu përpara se të vuanin dënimin e tyre minimal.

Policia shqiptare konfirmoi se shumica e atyre që u kthyen me forcë këtë vit u dënuan për krime në Britani. Një 30-vjeçar tha se ai kishte vuajtur një dënim prej 6 vitesh për drogë dhe u lirua pas dy vitesh.

Ai kërkoi t’i fshihej identiteti, kështu që BBC e quajti Mark.

“Oficeri i emigracionit erdhi të na takojë”, tha ai. “Ata ju pyesin nëse doni të ktheheni në Shqipëri apo të qëndroni në Mbretërinë e Bashkuar. Ata shpjeguan se nëse ktheheni, ju heqin një vit nga dënimi.”

Markut iu ofruan gjithashtu 1,500 paund në mbështetje financiare për t’u kthyer në shtëpi, sipas një programi të veçantë të quajtur Skema e Kthimit të Lehtësuar (FRS).

Në një dokument të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar theksohet qartë se skema është “një stimul financiar” që u ofrohet të burgosurve me kusht që ata të bashkëpunojnë dhe të heqin dorë nga e drejta e tyre për të apeluar kundër tij.

Mark u deportua sipas Skemës së Lirimit të Parakohshëm të Mbretërisë së Bashkuar (ERS), e përdorur për të burgosurit e huaj të të gjitha kombësive.

“Ishte zgjedhja ime të kthehesha”, më tha Marku. “Askush nuk më detyroi. Ata ma ofruan. Ata më thanë: “Ti vendos nëse do të shkosh apo do të qëndrosh”.

“Unë nuk do të kthehem më atje,” tha ai. “Unë nuk do të shkoj në burg. Tani do të kërkoj punë, do të bëhem një djalë i mirë.”

Por disa prej tyre thanë se po planifikonin të ktheheshin në Mbretërinë e Bashkuar brenda javësh apo edhe ditësh, pavarësisht asaj që shumë e përshkruan si një qasje të re të vijës së ashpër nga policia atje, raporton abcneës.al.

“Ata po mbledhin shqiptarët tani,” tha një burrë. “Është shumë e vështirë për shqiptarët të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar, sepse policia ju ndalon në rrugë. Ata nuk na duan tani.”

Ai tha se ishte kthyer në Shqipëri pasi policia ndaloi makinën në të cilën ndodhej dhe zbuloi se ishte pa dokumente. Ai ende po planifikon të kthehet. Një burrë tjetër tha se ai kishte shkuar tashmë tri herë në Britani. “Nuk është problem për mua. “Do të kthehem kur të dua.”

Azemi, pseudonimi i tij tregoi historinë e tij në kushte anonimiteti. Në një vend jashtë Tiranës, Azemi fliste me duart që i dridheshin. Ai tregoi dokumente që përshkruanin largimin e tij nga Britania e Madhe dhe refuzimin e kërkesës së tij për azil.

“Kam frikë sepse e njëjta situatë mund të përsëritet”, tha ai. “Kam qëndruar në heshtje, nuk buzëqesh, jam i stresuar dhe trupi më dridhet gjatë gjithë kohës, nuk fle shumë”.

Policia shqiptare ka shtuar së fundmi kontrollet në pikat kufitare të vendit, për të kapur të dëbuarit në listën e zezë që tentojnë të kalojnë.

Rritja e bashkëpunimit midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë ka përkuar me një rënie të mprehtë të numrit të shqiptarëve që mbërrijnë me varka të vogla; vetëm 29 u zbuluan në muajt e parë të këtij viti.

Pjesa më e madhe e kësaj rënie ka të ngjarë të jetë sezonale dhe me lehtësimin e motit të dimrit, të dyja qeveritë po përballen me provën e parë reale të qasjes së tyre për të trajtuar migracionin e parregullt.