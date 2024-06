Stop korrupsionit, 1200 raste denoncime në portalin online

Denoncohen 1200 raste korrupsioni në portalin online të lançuar vetëm pak ditë më parë nga qeveria.

Drejtoresha e kabinetit në Ministrinë për Çështjet Vendore, Eridana Çano në një intervistë për “Shekullin” sqaron mbi denoncimet e mbërritura në portalin stopkorrupsionit.al por dhe sektorët e evidentuar si më problematikë. Çano pohon se ashtu edhe siç është bërë renditja në faqen online, sektorët që zënë përqindjen më të madhe të denoncimeve janë drejtësia, shëndetësia dhe arsimi. Drejtoresha sqaron procedurat që ndiqen për çdo denoncim por dhe kontrollin e vazhdueshëm nga zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështjet e Korrupsionit dhe zyrën e kryeministrisë, që çdo rast të marrë zgjidhje. Çano bën publike një tjetër iniciativë, atë për unifikimin e linjave të gjelbra e cila është në proces ndërsa bën apel që çdo qytetar që hase me një rast korrupsioni, të denoncojë.

Kryeministri dhe ministri Çuçi kanë bërë tashmë publike portalin për denoncime online. Sa interesim ka pasur nga publiku për të denoncuar raste korrupsioni?

Ka pasur goxha interesim deri tani që flasim kemi 1200 raste të raportuara në të gjitha kutizat e portalit. Interesimi ka qenë i madh, në fakt prisnim një fluks të tillë. Shpresojmë që të vazhdojë i njëjti fluks edhe në ditët në vazhdim. Pra të mos jetë thjesht një gjë e cila ‘bombardohet’ vetëm në ditët e para dhe pastaj bie ritmi. Nëse ka raste korruptive, sepse ne e dimë që korrupsioni është problematik në shoqërinë tonë, nëse ka raste të tilla dhe kanë materiale dhe evidenca për të treguar, portali është pikërisht aty për këtë gjë dhe ne jemi këtu për t’i ndjekur hap pas hapi. Në 1200 rastet e para të regjistruara cilat janë evidentuar si fushat më problematike, ku ka më shumë korrupsion? Në fakt ashtu siç ne e prisnim dhe siç janë dhe tre kutizat e para të portalit, janë shëndetësia, drejtësia dhe arsimi.

Ka shifra konkrete për secilën nga këto fusha?

Jemi ende në përpunim. Do të doja mos jepja shifra konkrete të parakohshme të cilët më pas do të më duhej t’i ndryshoja.

A janë qytetarët të gatshëm edhe të identifikohen dhe jo vetëm të denoncojnë në anonimat?

Po, qytetarët janë të gatshëm të tregojnë kush janë, të vendosin adresë e-mail që të kontaktohen më pas. Ka dhe qytetarë që japin raste konkrete, identifikohen me emër dhe mbiemër dhe denoncojnë me emër dhe mbiemër edhe zyrtarin i cili u ka kërkuar apo i kanë dhënë ryshfet. Sikundër ka dhe raste që janë të shoqëruara dhe me dokumente bashkëngjitu