Dënohet 1 vit burg studentja amerikane në Dubai pasi preku në krah rojen e aeroportit

Një studente 21-vjeçare e kolegjit të Nju Jorkut u dënua me një vit burg për "sulmimin dhe ofendimin" e stafit të aeroportit të Dubait pasi ajo preku butësisht krahun e një oficeri sigurie, thanë ekspertët ligjorë. Elizabeth Polanco De Los Santos po kalonte tranzit përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Dubait nga Stambolli në Nju Jork me një shoqe në korrik, kur u përball me "kërkime degraduese, të dhimbshme dhe poshtëruese", e arrestuar në Dubai, një organizatë që ofron ndihmë ligjore për të huajt në Arabinë e Bashkuar Emirates, thuhet në një deklaratë për shtyp .

Dyshja kishin zgjedhur një qëndrim 10-orësh në Dubai në vend të Parisit.

"Elizabeth synonte të kalonte tranzit nëpër Dubai vetëm për gjashtë orë, por ajo ka qenë atje për muaj të tërë dhe ka humbur 50,000 dollarë në shpenzime dhe shpenzime për avokatët," tha në një deklaratë themeluesja e Detained in Dubai, Radha Stirling .

"Ajo tani i është thënë se ka një dënim me një vit burg, por nëse gjithçka "shkon mirë", ajo do të ndalohet vetëm derisa të mund të rezervojë një fluturim jashtë Emiratet e Bashkuara Arabe," shtoi Stirling.

Pasi hoqi një mbajtëse për stërvitjen e belit të mandatuar nga mjeku, me kërkesë të oficereve femra të sigurisë në aeroport, Polanco De Los Santos tha se ata refuzuan ta ndihmonin për ta rikthyer atë - një proces që zakonisht merr dy persona - dhe bllokuan daljen e saj. një deklaratë e mëparshme nga Detained in Dubai.

Në këtë moment, ajo "preku butësisht" krahun e një prej rojeve të sigurisë në mënyrë që ata të mund të merrnin shoqen e saj për të ndihmuar, thuhet në njoftimin për shtyp.

Zyrtarët më pas i thanë asaj se do të ndalohej për "prekjen e doganieres femër", thuhej në raport.

Dhe ndërsa ajo mund të mos shërbejë të gjithë vitin, Polanco De Los Santos do të mbahet ende në paraburgim derisa të lejohet të largohet nga vendi, tha Stirling.

“Edhe nëse do të lejohet të deportohet nesër, ajo do të qëndrojë në burg deri atëherë, duke mos ditur nëse do të ketë vonesa të tjera apo nëse në fakt do të përfundojë e detyruar të vuajë të gjithë dënimin”, tha Stirling.

“Kjo është një situatë ekstreme për të kaluar një 21-vjeçar”, shtoi ajo.

Polanco De Los Santos nuk është i vetmi qytetar amerikan që ka rënë viktimë e "sistemit të prapambetur të drejtësisë" të Emirateve të Bashkuara Arabe, tha Stirling.

Paraqitja e një çështjeje penale ose civile kundër dikujt në Dubai shkakton një proces të komplikuar ligjor ku palës së akuzuar i ndalohet të largohet nga vendi.

Mashtruesit lokalë shpesh mbështeten në pretendime të pabazuara për të marrë pagesa të konsiderueshme shlyerjeje, tha Stirling, duke përmendur rastet e Tierra Allen dhe Peter Clark.

Tierra Allen duhej të paguante rreth 1,300 dollarë për të hequr një ndalim udhëtimi nga autoritetet lokale të Dubait, të cilët e arrestuan dhe e ndaluan atë për muaj të tërë për "ulëritje në publik" pas një aksidenti me makinë, sipas Detained in Dubai.

Organizata theksoi gjithashtu rastin e Peter Clark, një kalifornian i cili pagoi 50,000 dollarë pasi u arrestua dhe u ndalua në Dubai për dy muaj me akuzën e shkeljes së ligjeve të drogës në vend, pasi kishte pirë ligjërisht kanabis përpara se të fluturonte për në Dubai.

"Qytetarët amerikanë duhet të jenë të vetëdijshëm se Dubai është një vend i rrezikshëm për t'u vizituar," tha Stirling, duke shtuar: "Çdo vend ku një pretendim i thjeshtë i paprovuar mund të rezultojë në burgim të gjatë është një zgjedhje e papranueshme për turistët dhe Dubai duhet të punojë shumë për të ndaluar. ky lloj abuzimi ligjor”./ NewYorkPost