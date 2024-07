Del strategjia e re e mbrojtjes sociale/ BE: Standarde europiane dhe pa korrupsion

Në Tiranë autoritetet publikuan sot strategjinë e re të mbrojtjes sociale për 5 vitet e ardhshme, që synon të mbështesë fëmijët, gratë, të rinjtë dhe familjet në vështirësi.

Diplomatë dhe donatorë perëndimorë kërkuan, gjatë një konference të përbashkët, arritjen e standardeve europiane për mbrojtjen sociale, larg korrupsionit, dhe punësim për të rinjtë, si një mjet kryesor në luftën kundër varfërisë dhe pabarazive.

Përmes skemave të mbështetjes financiare, strategjia e re e mbrojtjes sociale deri në vitin 2030 publikuar sot synon zbutjen e varfërisë për njerëzit në nevojë si dhe përmirësimin e jetesës së personave me aftësi të kufizuara, për t’i mbrojtur ata nga rreziqet dhe krizat.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Drejtuesi i Delegacionit të BE-së në Shqipëri, ambasadori Silvio Gonzato, tha se anëtarësimi në BE nuk ka të bëjë vetëm me përshtatjen e ligjeve europiane, por edhe me besimin në vlerat e përbashkëta si bashkëjetesa e drejtë shoqërore, duke vendosur njeriun në qendër të çdo kujdesi, si të drejtat e tij njerëzore, kushtet e punës dhe mbrojtjen sociale.

“Si kudo në Europë, edhe qytetarët shqiptarë presin të kenë shërbime publike cilësore, të arritshme, efikase dhe pa korrupsion. Qëllimi është të ngrihet një sistem bashkëkohor i mbrojtjes sociale, me përfitime të njëjta për gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe sidomos për ata më të pambrojturit, që janë në rrezik, me paaftësi të ndryshme në qytete dhe zona të largëta. BE mbështet këtë strategji me financim të drejtpërdrejtë, duke nxitur politikat kundër papunësisë, duke mbështetur punësimin e të rinjve, mbrojtje sociale, shkollim, shërbime punësimi për grupet në rrezik, në varfëri dhe në përjashtim social”, tha ambasadori i BE-së Gonzato.