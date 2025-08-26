LEXO PA REKLAMA!

Del para Gjykatës 40-vjeçari që vrau bashkëshorten në Greqi! U kërkon falje fëmijëve të tij

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 11:29
Aktualitet

Del para Gjykatës 40-vjeçari që vrau bashkëshorten në

Ka dalë sot para Gjykatës së Volosit 40-vjeçari Pandeli Nakoleci, i cili para disa ditësh dhunoi dhe vrau me mjet prerës bashkëshorten e tij, 36-vjeçaren Marjola Nakoleci.

Siç raportojnë mediat greke, procedura e marrjes në pyetje zgjati rreth 30 minuta. Gjatë seancës, Pandeli Nakoleci është shprehur i penduar dhe ka kërkuar falje fëmijëve të tij, ndërsa vijon të përballet me akuzat e rënda të vrasjes me dashje.

Ndërkohë, në Korçë po jepet lamtumira e fundit për viktimën. Trupi i pajetë i Marjola Nakolecit mbërriti të hënën pasdite në Shqipëri dhe këtë të martë po përcillet për në banesën e fundit në varrezat e qytetit të saj të lindjes.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/v_NoknI-QjU?si=XfZsXMMwvtTpe2Kk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Familjarë, miq dhe të afërm janë mbledhur për t’i dhënë nënës së dy fëmijëve homazhin e fundit, mes dhimbjes dhe revoltës për ngjarjen tragjike. Atmosfera është e rënduar, ndërsa të afërmit kanë ndaluar kategorikisht praninë e mediave gjatë ceremonisë mortore.

Ngjarja ka tronditur opinionin publik në Greqi dhe Shqipëri, duke rikthyer vëmendjen te rastet e dhunës në familje që shpeshherë përfundojnë në krime makabre.

