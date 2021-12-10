LEXO PA REKLAMA!

Del foto, kush është biznesmeni i ekzekutuar në Laç

Lajmifundit / 10 Dhjetor 2021, 09:35
Aktualitet

Del foto, kush është biznesmeni i ekzekutuar në Laç

Një 55-vjeçar është ekzekutuar me armë zjarri mëngjesin e sotëm në Laç. Mësohet se biznesmeni Rakip Roli i njohur ndryshe si Pilot Rroli po lëvizte me makinë në momentin që është qëlluar për vdekje në Sanxhak.

Mësohet se policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje ndërsa janë ngritur pika kontrolli për të bërë të mundur kapjen e autorit.

Në ndihmë të policisë janë nisur edhe dy grupe të FNSH-së.

Del foto, kush është biznesmeni i ekzekutuar në Laç

Personi në foto është biznesmeni Rakip Roli i njohur ndryshe si Pilot Rroli i cili u ekzekutua me armë zjarri mëngjesin e sotëm në Laç. Mësohet se biznesmeni i materialeve të ndërtimit po udhëtonte me makinë në momentin që u qëllua për vdekje.shqiptarja

