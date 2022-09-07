Del ekspertiza/ Biznesmeni shqiptar në Rodos nuk vdiq nga mbytja, por... (Deshmia e plote e autorit)
Vdekja e biznesmenit 46-vjeçar shqiptar, Xhani Topalli që jetonte në Rodos u shkaktua nga dy goditje të forta në kokë. Kështu thotë ekspertiza mjeko-ligjore e bërë nga autoritetet greke.
Babai i tre fëmijëve u gjet mëngjesin e djeshëm i pajetë në zonën mes Psinthos dhe Afandos.
Si nga deklarimet e hotelierit 53-vjeçar dhe djalit të tij, që dyshohet se janë autorë të krimit, ashtu edhe nga konstatimet e autoriteteve, fillimisht rezultoi se vdekja e tij ishte për shkak të mbytjes, por akti mjeko-ligjor e rrëzoi këtë.
Të akuzuar për vdekjen tragjike të biznesmenit janë hotelieri 53-vjeçar nga Rodosi dhe djali i tij 20-vjeçar, ndërsa shkaqet mësohet të jenë financiare dhe konkretisht, një shumë prej disa mijëra eurosh, të cilën greku mendohet se i detyrohej shqiptarit, për punën që ky i fundit kishte bërë në biznesin e tij në vitin 2019, 46-vjeçari.
Mirëpo, babë e bir, të paktën nga hetimet paraprake, deklarojnë se ka qenë një aksident pasi ata pohuan se me 46-vjeçarin ndodhi një incident, pasi ai ishte i dehur dhe nisi të sulmojë 20-vjeçarin.
Sipas informacioneve të “Rodiaki”, vdekja e 46-vjeçarit mendohet se ka ndodhur mbrëmjes e së dielës, më 28 gusht deri në orët e para të së hënës, 29 gusht.
Nga këqyrja e kryer në trup, viktimës i kanë konstatuar dy goditje në kokë nga të cilat janë shkaktuar lëndime. Nga këto plagë, sipas mjekësisë mjekësore, 46-vjeçari ka ndërruar jetë.
Sipas ‘Demokratikit’ të Rodosit, kur autoritetet shkuan në banesën e 53-vjeçarit, ai i tha policisë se kishte kryer punë në hotelin për të cilin e kishte rimbursuar, ndërsa përmendi se në mbrëmje i zhdukuri e kishte telefonuar, por më pas nuk i ishte përgjigjur më thirrjeve pasi kishte qenë i dehur.
Ai po ashtu kishte deklaruar se deri në orën 01:00 të datës 29 gusht 2022 kishte qenë në një festival. Në momentin kur policia i ka kërkuar hotelierit që të paraqiste prova me fakte, si pamjet filmike të hotelit, ai kishte thënë se ato nuk punonin.
Gjatë hetimeve, doli se ai i kishte kërkuar një tekniku të fshinte hard diskun e kamerave, gjë që e bëri më 30 gusht 2022.
Mëngjesin e datës 6 shtator 2022 babë e bir rrëfyen krimin, pasi ishin rënë psikologjikisht. Në vendin ku kishte varrosur trupin, u gjetën dy copa litar blu, të cilat u përdorën për të kryer vrasjen.
Ndërkohë, borxhi që thuhet se autori i kishte viktimës ishte një shumë prej 100 mijë eurosh, pasi shqiptari i kishte rinovuar dhomat e hotelit.
Autori pretendoi se për shkak të koronavirusit nuk kishte mundur ta shlyente dhe në maj dhe qershor 2022 i dha disa shuma të vogla.
53-vjeçari mes të tjerash ka treguar para policisë së kishte planifikuar të investonte sërish në pronën e tij në nëntor duke ndërtuar një pishinë të hapur dhe se do të vinte në punë një shumë që kishte depozituar dhe ndaj nuk ia kishte shlyer borxhin shqiptarit.