Deklaratat e Ramës për SPAK, Kraja: Prokurorët e dinë kë duhet të hetojnë

Është zhvilluar këtë të enjte seanca dëgjimore për raportin e Prokurorisë së Posaçme për vitin 2021. Kreu i SPAK Arben Kraja është shprehur se akuzat që kanë ardhur nga kryeministri Edi Rama se nuk po bën drejtësi, nuk janë një problem shqetësues për ta dhe se prokurorët do të vijojnë që të punojnë në bazë të provave dhe duke respektuar ligjin.

"Të gjithë prokurorët e hetuesit janë të ndërgjegjshëm kë hetojmë, e dimë që do ketë opinione të ndryshme, presione. E rëndësishme për ne të jemi korrekt me ligjin, të vlerësojmë provat. Këto u kam thënë edhe prokurorëve, të vijojnë punët me provat, nuk është problem shqetësues për ne. Në lidhje me pyetjen e dytë, unë mendoj se ne punojmë në koherencë me BKH. Oficerët janë të rinj, por po mësojnë"

Ai shtoi se një problem me të cilët po përballen prokurorët e SPAK është mungesa e eksperiencës së oficerëve të BKH-së.

"BKH është trup e pavarur në funksion të SPAK. Ideja është për një institucion të përbashkët që bën një produkt. Hap pas hapi jemi munduar ta konsoludojmë. Te zgjedhja e personelit na është dashur shumë punë, energji. Janë me vullnet të jashtëzakonshëm për të punuar.

Nga ana profesionale akoma nuk janë aty ku do të donim, pasi vijnë nga fusha të tjera. Por me rëndësi për mua është që kanë vullnetin, do shtohet numri i tyre, trajnimet, mbështetja e prokurorëve. Kemi problem ambientet, por numri i madh në organik e bën të pamundur qëndrimin. Presim të marrim një objekt diku aty afër për të sistemuar të gjithë. Kemi ngritur një komision mbikëqyrës për BKH"