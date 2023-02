Deklarata e fortë e gazetari që u plagos në 21 Janar: Sali Berisha pengon hetimin e tragjedisë

Gazetari Fatos Mahmutaj i cili mbeti i plagosur me armë zjarri në 21 janar teksa raportonte nga protesta tha në një intervistë, se njeriu që po pengon hetimin e tragjedisë ku u vranë me armë zjarri 4 qytetarë është Sali Berisha.

Sipas tij, familja e Berishës po mban peng drejtësinë me të ashtuquajturën drejtësinë e plepave.

“Berisha po mban peng PD, nëse ishte aq i pavlerë dhe i pafuqishëm do kishte përfunduar atje ku duhej.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Eshtë një person i shpallur non grata nga SHBA dhe BE dhe vazhdon ende të mbajë peng PD dhe drejtësinë me atë drejtësinë e plepave që vetë e krijoi, e bekoi dhe vetë po e drejton.

Familja e Berishës po e mban peng drejtësinë, pjesa më e madhe e gjykatësve kanë ardhur ose nga shkollave e plepave ose nga magjistratura kohët e fundit”, tha Mahmutaj.