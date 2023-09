Debati me delegacionin rus, Rama i përgjigjet: Ndaloni luftën dhe Zelensky s'ka pse të flasë

Delegacioni rus kërkoi llogari për vendimin e Ramës që Volodymyr Zelenskyy të merrte fjalën i pari.

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur pyetjeve të delegacionit rus në lidhje me radhën e fjalës në mbledhjen e OKB-së. Delegacioni rus kërkoi llogari për vendimin e Ramës që Volodymyr Zelenskyy të merrte fjalën i pari. Rama theksoi se nëse ata nuk duan që Zelenskyy të flasë, atëhere të ndalojnë luftën në Ukrainë.

Pjesë nga debati:

Delegacioni rus: Zoti President, u nxituat të thoni, pra u vendos. Kemi dy pyetje. Së pari, e mbi të gjitha, duam t’iu pyesim, mbi ç’bazë propozoni që t’i jepni presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, fjalës përpara se të flasin anëtarët e Këshillit të Sigurimit, shumica prej të cilëve, përfaqëson po kështu në nivel të krerëve të shteteve dhe qeverive. Pyetja e dytë që sdua të bëj, me ç’bazë ftoni ju ministrin e Jashtëm të Maqedonisë së Veriut, në takimin e sotëm, në cilësinë e kryetarit të OSBE-së.

Rama: Mora shënim komentet e bëra nga delegacioni rus dhe në përgjigje do doja të konfirmoja se të gjithë anëtarëve të këshillit u është dëguar lista e personave që do të flaisn në rendin e caktuar. Kjo çështje procedurore do duhej zgjidhur me teknikën para se të çelej debati. Duke patur parasysh temën e debatit sot, ne besojmë se ftesa e Zelenskyt që të flasë është në përputhje me paragrafin 33. Dhënia e fjalës së Zelenskyn i japin mundësi anëtarëve t’u përgjigjen pyetjeve të tij. Ai ka folur në 5 takimet i pari sa herë ka qenë i ftuar. Ky s’është vendim i Presidencës shqiptare por si praktikë e gjatë e KS, në përputhje të plotë me rregulloren. Në lidhje me pyetjen e dytë kam vështirësi ta kuptoj sepse OSBE ka një kontribut të madh dhe gjendemi këtu falë kontributit të saj. Po përfaqësuesi i OSBE është shqiptar, por nëse do ishit i qartë se cili është problemi më thoni.