Dasmë e pazakontë në Fier! Helikopteri mbush të gjithë qytetin me petale trëndafilash

Lajmifundit / 28 Gusht 2022, 17:36
Aktualitet

Dasmë e pazakontë në Fier! Helikopteri mbush të gjithë

Gushti njihet si muaji i dasmave, ndërsa fantazitë për organizimin e  tyre janë nga më të ndryshme.

Vera ne Shqipri eshte sezoni ku shume emigrante kthehen ne vendet e tyre per shkak te festojne me familjaret e tyre kurorzimet e martesave.

Një çift sot ka zgjedhur një dasmë të veçantë në Fier, ku helikopteri hedh petale trëndafilash të kuq, ndërsa në sheshin kryesor kalojnë dasmorët me makina.

Sikurse duket edhe nga pamjet, helikopteri ka hedhur mijëra petale mbi makinat e çiftit të sapo-kurorëzuar.

Në Fier dasmat gjithmonë surprizojnë, nga ceremonitë tradicionale, çiftet kanë zgjedhur të thyejnë këtë traditë duke dhuruar spektakël./Topchannel

