Arrestohet shoferi i BMW, viktimat e aksidentit në Tepelenë po ktheheshin nga festa e lindjes së nipit

Policia ka vënë në pranga drejtuesin e mjetit tip “BMW” i cili u përfshi në aksidentin tragjik të mbrëmjes së djeshme ne Tepelene, ku mbetën të vdekur tre persona.

Sipas bluve 46 vjeçari akuzohet për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”.

“Në vijim të veprimeve procedurale për aksidentin e ndodhur pasditen e djeshme, në aksin rrugor Tepelenë-Memaliaj, si pasojë e të cilit humbën jetën 4 shtetas dhe u dëmtuan rëndë 2 të tjerë, specialistët për Trafikun Urban dhe Interurban arrestuan në flagrancë drejtuesin e automjetit tip “BMW” të përfshirë në këtë aksident, shtetasin E. P., 46 vjeç, banues në Gjirokastër, për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor””, njofton policia.

Darka që u kthye në mort, viktimat e aksidentit në Tepelenë po ktheheshin nga festa e lindjes së nipit

Mes dhimbjes, Lavdosh dhe Lefteri Begaj u përcollën në banesën e fundit në qytetin e Memaliaj. Ata ishin bërë gjyshër për herë të parë dhe mbrëmjen e së dielës, 17 mars 2024, po shkonin të festonin lindjen e nipit, por humbën jetën në aksident.

62-vjeçari Lavdosh Begaj, punonjës i OST po drejtonte makinën “Toyota” ku pasagjerë kishte bashkëshorten, krushqit Jani dhe Lavdie Meta dhe nënën e moshuar të Jani Metës. Në “bypass”-in e Tepelenës, makina e tyre u përplas nga një Benz që drejtohej nga 42-vjeçari Riza Rrapaj, i cili gjithashtu humbi jetën. Nga përplasja e fortë, ndërroi jetë 90-vjecarja Afërdita Meta, e cila u përcoll sot në banesën e fundit. Aksidentit të rëndë i shpëtuan çifti Jani dhe Lavdie Meta, të cilët janë shtruar në spitalin e Traumës.

Jashtë kamerës, fqinj dhe të afërm thanë me dhimbje se familjes Begaj iu mbyll dera e shtëpisë. Ata kishin dy vajza të martuara, ndërsa ishin bërë gjyshër për herë të parë. Mbrëmjen e së dielës ishin nisur për të festuar lindjen e nipit në një lokal në periferi të Tepelenës. Vajza e Lavdosh Begajt është e martuar me djalin e Jani Metës. Ndaj dy çiftet, krushqi me njeri-tjetrin ishin nisur së bashku në një makinë për tek restoranti ku do organizohej darka festive.

Ndërsa ne fshatin Izvor te Memaliajt iu dha lamtumira 42-vjecarit Riza Rapaj. Faturisti i OSHEE-së dyshohet se shkaktoi aksidentin fatal. Burime për Report TV thanë se shpejtësia e lartë dhe lagështia në rrugë sollën devijim e korsisë dhe përplasjen e Benzit me Toyotën mbrëmjen e së dielës në aksin Memaliaj-Tepelenë.

Bilanci i aksidentit

Të vdekur

Riza Rrapaj 42 vjeç

Lavdosh Begaj 62 vjeç

Lefteri Begaj 57 vjeç

Afërdita Metaj 90 vjeç

Të plagosur

Jani Meta rreth 60 vjeç

Lavdie Meta, 61 vjeç