Dallgë të forta në det, këputet litari i tragetit në Durrës, përplaset me bankinën

Deti me dallge shkaktoi diten e sotme nje incident ne portin e Durresit.

Litari i nje prej trageteve eshte shkeputur duke bere qe mjeti i madh lundrues te preke ne bankinen ne anen tjeter por ne kete kohe jane vene ne pune mjetet e shpetimit qe kane kthyer gjendjen ne normalitet.

Pas incidentit trageti eshte mbushur me pasagjere dhe automjete dhe eshte nisur drejt Italise nderkohe kapiteneria ben me dije se nuk ka ndryshim ne oraret e nisjeve te planifikuara.

Njoftimi:

Sot në orën 18:21 në portin e Durresit ka ndodhur nje incident.

Si rezultat i eres forte qe shkoi 35 m/s ne port, trageti A/F CLAUDIA ka keputur cimen e djathte dhe ka prekur bankinen nga ana e ish portit te peshkimit.

Menjehere kane hyre ne veprim dy rimorkiatoret te cilet kane shmangur perplasjet, dhe trageti CLAUDIA eshte lidhur perseri ne bankine me cima te tjera.

Theksojme se Trageti A/F Claudia nuk ka pasur te imbarkuar pasagjere dhe automjete ne çastin e incidentit.

Pas lidhjes dhe mbajtjes me dy rimorkiatore ka filluar puna per imbarkimin e mjeteve ne traget.

Njoftojmë se ne keto çaste trageti A/F Claudia ka dalë nga porti Durresit dhe eshte nisur per Ankona.

Gjiathshtu te gjithë pasagjerët që do udhëtojnë sonte me linjat Durres-Bari dhe Bari-Durres se tragetet do vazhdojne normalisht ne linjat sipas orareve te percakuara ne grafik.