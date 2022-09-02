LEXO PA REKLAMA!

“Dalin përgjimet pas aksionit te Prestige Resort: Prishni gjithçka përveç…”

Lajmifundit / 2 Shtator 2022, 21:15
Aktualitet

“Dalin përgjimet pas aksionit te Prestige Resort: Prishni

Gazetari Ylli Dylgjeri ka bërë ironi me aksionin e sotëm të IKMT-së te “Prestige Resort” në Golem duke thënë se kishte zbuluar përgjimet në nivele të larta që udhëzonin drejtuesit këtij institucioni se çfarë të bënin atje.

Më poshtë, statusi i tij në Facebook:

Nga Ylli DYLGJERI

Zbardhen pergjimet e IKMT

Sapo kane ndaluar prishjet e IKMT ne Resort Prestige.

Nga pergjimet mesohet se eshte dhene Urdheri:


Te prishet gjithshka por te ruhet vetem tavolina ku ka ngrene e ka pire Taulanti, Rama, Ahmetaj, Nazarko i vogel, Peshku i madh, Karkaleci, Gaforja…

“Tavolina do te ruhet si relike e simbolit te pa besise, ligesise dhe hakmarrjes”./Abcnews

