“Dalin përgjimet pas aksionit te Prestige Resort: Prishni gjithçka përveç…”
Gazetari Ylli Dylgjeri ka bërë ironi me aksionin e sotëm të IKMT-së te “Prestige Resort” në Golem duke thënë se kishte zbuluar përgjimet në nivele të larta që udhëzonin drejtuesit këtij institucioni se çfarë të bënin atje.
Më poshtë, statusi i tij në Facebook:
Nga Ylli DYLGJERI
Zbardhen pergjimet e IKMT
Sapo kane ndaluar prishjet e IKMT ne Resort Prestige.
Nga pergjimet mesohet se eshte dhene Urdheri:
Te prishet gjithshka por te ruhet vetem tavolina ku ka ngrene e ka pire Taulanti, Rama, Ahmetaj, Nazarko i vogel, Peshku i madh, Karkaleci, Gaforja…
“Tavolina do te ruhet si relike e simbolit te pa besise, ligesise dhe hakmarrjes”./Abcnews