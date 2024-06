Dalin pamjet, si "u arratis" nga gjykata mjeku i Onkologjikut Edmond Gashi pasi u la në arrest shtëpie

Këto janë sekuencat e pamjeve të kamerave të sigurisë në Gjykatën e Tiranës, ku mjeku Edmond Gashi largohet nga pjesa e pasme për të mos u përballur me gazetarët, pasi gjykata la ndaj tij ne fuqi masen arrest ne shtepi.

Edmond Gashi, njëri nga mjekët e Onkologjikut që akuzohet se bënte pazar me jetën e pacientëve me kancer, u la në arrest shtëpie dhe per rrjedhoje duhej shoqeruar nga efektivat e policise.

Por pas përfundimit të masës së sigurisë, ai u largua nga gjykata ne kembe, duke dalë nga pjesa e pasme dhe me pas me vrap iku për të mos u përballur me pyetjet e gazetarëve.

Pamjet që tregojnë lëvizjet e tij brenda korridoreve të gjykatës, e më pas kur del nga dera e pasme jane fiksuar nga kamerat e sigurise te gjykates.

Prokuroria e Tirnaës thotë se Gashi bashkë me 5 kolegët e tij ishin bërë pjesë e një skeme që orientonte pacientët e diagnostikuar me kancer të merrnin trajtim në spitalin privat, veprimtari për të cilën merrnin edhe vlera monetare.

Alketa Pere u la gjithashtu në arrest shtëpie si Gashi, ndërsa pjesa tjetër me masën detyrim paraqitje.

Gjithashtu prokuroria evidentoi se pranë spitalit onkologjik që prej vitit 2021 nuk është vënë në funksion dhe përdorur nga ky spital për pacientët.

Nga ana tjetër ajo është lënë në kushte të papërshtatshme duke u bërë burim rreziku për shkak të rrezatimeve që emeton pajisja pa iu krijuar kushtet e nevojshme.