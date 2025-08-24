LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dalin PAMJET nga aksidenti i shumëfishtë në Bulqizë-Peshkopi

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 09:59
Aktualitet

Dalin PAMJET nga aksidenti i shumëfishtë në Bulqizë-Peshkopi

Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Bulqizë-Peshkopi, në fshatin Peladhi.

Dalin PAMJET nga aksidenti i shumëfishtë në Bulqizë-Peshkopi

Sipas informacioneve në aksident janë përfshirë katër automjete, ndërsa pas përplasjes kanë përfunduar në kanalin anash rrugës. 

Dalin PAMJET nga aksidenti i shumëfishtë në Bulqizë-Peshkopi

Bëhet me dije se disa persona kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin e Bulqizës.

Shkaqet e aksidentit ende nuk dihen por dyshohet të jetë shkaktuar nga devijimet e automjeteve për shkak të gropave në rrugë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion