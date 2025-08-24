Dalin PAMJET nga aksidenti i shumëfishtë në Bulqizë-Peshkopi
Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 09:59
Aktualitet
Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Bulqizë-Peshkopi, në fshatin Peladhi.
Sipas informacioneve në aksident janë përfshirë katër automjete, ndërsa pas përplasjes kanë përfunduar në kanalin anash rrugës.
Bëhet me dije se disa persona kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin e Bulqizës.
Shkaqet e aksidentit ende nuk dihen por dyshohet të jetë shkaktuar nga devijimet e automjeteve për shkak të gropave në rrugë.