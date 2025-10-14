Dalin emrat, kush janë 10 personat e ndaluar në polici pas kontrolleve të djeshme në Elbasan
Dhjetë persona janë shoqëruar nga Policia e Elbasanit nën akuzën e armëmbajtjes pa leje dhe kundërshtimit të punonjësve të policisë, pas aksionit te djeshem ne kete qytet.
Sipas njoftimeve, të ndaluarit kanë kundërshtuar pasditen e djeshme punonjësit e policisë, madje burimet bëjnë me dije se nuk kanë munguar as konfrontimet mes palëve.
Burime bëjnë me dije se të arrestuarit janë: Endri Doda, Ervin Cani, Akil Kërtusha, Blerim Heta, biznesmeni Bujar Muça, ish deputet, Maksim Lika, i njohur si miku i Emiljano Shullazit, Stefan Mehmeti, Ergys Tusha, Jurgers Mullahi dhe Hanson Mullahi.
Aksioni është zhvilluar në ambientet e një lokali, ndërsa personave të arrestuar u janë gjetur tre armë zjarri tip pistoletë, gati për qitje.
Në orët në vijim pritet që policia e shtetit të dalë në një deklarata për median.