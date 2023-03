Dalin detaje të reja nga vrasja në Kamëz, 31-vjeçarja dyshohet se u ekzekutua për hakmarrje nga...

Të tjera detaje janë mësuar nga vrasja e Etleva Kurtit në Kamëz mesditën e sotme.

Ngjarja erdhi vetëm pak minuta pasi një tjetër lajm tronditi kryeqytetin ku në Paskuqan u qëlluan për vdekje 2 gra.

Burimet nga vendngjarja bëjnë me dije se 31-vjeçarja Kurti që u gjet e vrarë me armë zjarri në Kamëz është motra e Vladimir Kurtit, ky i fundit i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Agim Bucit, në vitin 2018.

Kjo është një nga pistat që po ndjek grupi hetimor, pra një hakmarrje e mundshme ndaj autorit.

Burime bëjnë me dije se autori është ngjitur mbi murin rrethues të banesës dhe ka qëlluar me kallashnikov në drejtim të viktimës, që ka humbur jetën rrugës për në spital.