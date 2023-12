Daily Mail: Ja si po tallen bandat shqiptare me qeverinë britanike

Bandat kriminale po ofrojnë ‘zbritje të sezonit festiv’ për emigrantët e paligjshëm që përpiqen të hyjnë vjedhurazi në Britani, duke u tallur me përpjekjet e ministrave për të goditur tregtinë.

Një hetim i Mail on Sunday mund të zbulojë se kontrabandistët e njerëzve po përdorin reklamat e mediave sociale për të promovuar marrëveshje me çmime të ulëta, me një pagesë prej 5,000 £ për person gjatë Krishtlindjeve – një zbritje prej 37,5 për qind në 8,000 £ e zakonshme.



Ajo vjen pasi deputetët dhe aktivistët kanë paralajmëruar se bandat do të përdorin luftën civile të Partisë Tory mbi emigracionin si pjesë e fushatave të tyre të marketingut.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Një reklamë shqiptare në TikTok, me një fotografi të pemës së Krishtlindjes në Covent Garden në Londrën Qendrore, u premton azilkërkuesve që përpiqen të kalojnë në MB një normë ‘100 për qind sukses’. Një reklamë e veçantë në Instagram për hapësirë në kamion ofron një ‘çmim shitje’ për një udhëtim më 20 dhjetor: ‘Një person 6,000 £. Nëse jeni dy persona – 5000 £ secili.’



Një deputet i lartë konservator dhe ish-ministër i kabinetit tha se bandat “do të shfrytëzojnë absolutisht kaosin në qeveri në fushatat e tyre të marketingut – ata shohin se asgjë nuk po funksionon”.

Bandat po përqendrojnë gjithnjë e më shumë reklamat e tyre në ofertat për të çuar emigrantët në Britani me kamionë, ndërsa një reklamë ofron një marrëveshje për t’i kontrabanduar ata me avion për 14,000 £ për person.

Mbërritjet nga Shqipëria me anije kanë rënë që kur qeveria e caktoi atë një “vend të sigurt”, që do të thotë se qytetarët e saj nuk mund të aplikojnë për azil në MB dhe kthehen atje brenda disa ditësh. Por deputetët mbrëmë paralajmëruan se Zyra e Brendshme ka hequr vëmendjen nga kalimet ilegale të kamionëve.

Këtë javë Rishi Sunak përballet me pengesën e parë parlamentare për projekt-ligjin e tij të urgjencës për të shpëtuar skemën e Ruandës, e cila iu dha një goditje javën e kaluar pasi ministri përgjegjës për të, Robert Jenrick, dha dorëheqjen, duke thënë se nuk do të funksionojë.

Z. Sunak tha se ai do të ‘vazhdojë me planin tonë për të ndaluar anijet’ dhe se ai është plani i vetëm për t’i dhënë fund ‘tregtisë së keqe të bandave të kontrabandës’ ndërsa laburistët nuk kanë ‘nuk kanë plane për të trajtuar imigracionin e paligjshëm’. Deputetët në të djathtë të Partisë Konservatore janë duke pritur që ‘dhoma e yjeve’, e udhëhequr nga Sir Bill Cash, të japë verdiktin e tyre të afërt mbi planet e zotit Sunak.

Por shumë janë tashmë të shqetësuar se projektligji nuk do të shmangë zhytjen në sfida ligjore, mes raporteve që këshillat ligjore të vetë qeverisë thanë se skema ka një shans ’50 për qind në rastin më të mirë’ për të nisur fluturimet vitin e ardhshëm.

Dje, ish-sekretarja e Brendshme Suella Braverman lavdëroi zotin Jenrick, duke thënë: “Ai i di detajet. Është shumë shqetësuese që ai nuk mund ta mbrojë projektligjin.’

Aleatët e z. Sunak kanë siguruar deputetët se çdo ‘urdhër i përkohshëm’ nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) mund të injorohet efektivisht nga ministrat. Një deputet i lartë konservator tha se deputetët rebelë do të përdorin legjislacionin e Ruandës si një “kalë trojan” për të detyruar çështjen e largimit nga GJEDNJ.

Të dhënat e fundit të Home Office tregojnë se pothuajse 30,000 migrantë kanë mbërritur në Britani me varka të vogla në vitin 2023, i dyti vetëm pas vitit të kaluar, i cili kishte një rekord 45,774 kalimesh.

Alp Mehmet, kreu i Migration Watch, tha: “Bandat kriminale janë shumë të gatshme për të shfrytëzuar kaosin e turpshëm mbi emigracionin brenda qeverisë për të sjellë këmbësorët e tyre këtu, si dhe azilkërkuesit fals.”

Ish-udhëheqësi i Partisë Tory Sir Iain Duncan Smith mbrëmë u kërkoi ministrave të bëjnë më shumë për të mbyllur përdorimin e TikTok nga kriminelët.

Zyra e Brendshme tha: “Ne jemi të pamëshirshëm në ndjekjen tonë të bandave kriminale që kontrabandojnë ilegalisht njerëz në MB, me Forcat Kufitare që kryejnë kontrolle të gjera të kamionëve, rimorkiove dhe kontejnerëve që hyjnë në vend.”

Mbrëmë, Meta, që zotëron Instagramin, tha se kishte mbyllur llogaritë e kontrabandës së njerëzve që MSH ka zbuluar.

Një zëdhënës shtoi: “Kontrabanda e njerëzve është e paligjshme dhe ku gjejmë përmbajtje që koordinon këtë aktivitet, ne e heqim atë nga platformat tona”.