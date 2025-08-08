LEXO PA REKLAMA!

Cudia në Tiranë, 45-vjeçari i vë traun e hekurit sheshit para pallatit, s’lejon banorët të parkojnë

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 22:16
Aktualitet

Cudia në Tiranë, 45-vjeçari i vë traun e hekurit sheshit

Një 45-vjeçar, banues në kryeqytet ka privatizuar sheshin para pallatit ku jeton, duke vendosur traun e hekurit dhe penguar banorët e tjerë për të parkuar mjetet.

Policia e Tiranës bëri me dije se ka marrë denoncimin dhe nisi hetimet nëpërmjet specialistëve për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3.

Pas veprimeve paraprake ndaj të dyshuarit që pretendon se ka pronësinë e tokës para pallatit, u referuan materialet për gjendje të lirë.

“U referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për L. L., 45 vjeç, pasi përpara pallatit ku banon ka vendosur një tra hekuri dhe nuk lejon një pjesë të  banorëve të pallatit të parkojnë automjetet”, bëri me dije policia.

 

