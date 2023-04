Cilat janë sot problemet e Tiranës? Qytetarët tregojnë shqetësimet që ndeshin në kryeqytet (FOTO)

Barometri në Euronews Albania ka pyetuar qytetarët e Tiranës për problemet kryesore të qytetit. 32.6% e kryeqytetasve mendojnë se problemi kryesorë janë kostot e jetesës, 28.2% e qytetarëve mendojnë se problem kryesorë është trafiku dhe koha e shpenzuar në trafik.

Për 19.1% të qytetarëve problem kryesorë është ndotja ndërsa për 16.2% problem është infrastruktura rrugore.

12.8% e qytetarëve shohin si problem kryesorë hapsirat publike, 12.6% thonë papunësia, 11.9% densiteti i ndërtimeve dhe 11.7% mbipopullimi.

Nga ana tjetër për 11.2% të qytetarëve të Tiranës është problem kryesorë uji i pijshëm dhe kanalizimet, për 9.6% është korrupsioni, për 8.6% është transporti publik, për 7.5% hapësira publike, për 7.2 Ekonomia dhe për 5.4% janë problem kryesorë taksat lokale.

Por kjo krahasuar me tre muaj me parë kjo renditje ndryshon në vend të parë si problem kryesor atëherë ishte trafiku dhe koha e shpenzuar në trafik me 30.3% pasuar nga infrastruktura rrugore me 26%, ndotja me 25%, kostoja e jetesës me 24.7%, uji i pijshëm me 19.7%, ndërtimet 17.3%, hapësirat publike me 14.2%, parkimet me 7.5%, papunësia me 6.7%, pastërtia me 6.2% dhe rrogat e pensionet e ulëta me 6.1%

Kostoja e jetesës është një problem i shtuar për qytetarët e Tiranës nga 24.7% që ishte në shkurt, në mars ka shkuar 33.3% dhe në Prill 32.6%.

Trafiku dhe koha e shpenzuar në trafik është një problematik që është rritur nga shkurti ku ishte 30.3% në 38.6% në mars por ka pasur një rënie në prill në 28.2%.

Ndotja e mjedisit është një problem që ka pësuar një ulje nga shkurti ku ishte 25% në 14% në mars dhe në prill ka pasur një rritje në 19.1%.

Infrastruktura rrugore është një nga problemet që ka pësuar një zbritje nga shkurti që ishte 26% në 23.8% në mars dhe në 16.2% në prill.

Hapësirat publike dhe parqet janë një problem që në 3 muajt e fundit ka pasur ndryshime nga 14.2% në shkurt në 17.3% në mars dhe në prill ka pasur një rënie në 12.8%.