Cila është kohëzgjatja mesatare e një marrëdhënieje para martesës?!

Ndërsa përgjigjet janë qartësisht të ndryshme, të dhënat mbështesin se kohëzgjatja mesatare e një marrëdhënieje para martesës është midis dy dhe pesë vjet. Por vetëm për shkak se çiftet po vonojnë martesën nuk do të thotë se ata nuk po krijojnë jetë së bashku. Është më e zakonshme se kurrë që çiftet të jetojnë së bashku përpara se të martohen, dhe është gjithashtu më e pranueshme nga ana sociale.

“Shumica e çifteve që shoh jetojnë së bashku në rrugën drejt martesës,” thotë Rebecca Hendrix, terapiste e licencuar për martesë dhe familje me bazë në Nju Jork, me mbi 12 vjet përvojë.

Ka disa që kanë jetuar së bashku për një kohë të gjatë, e konsiderojnë veten “të martuar, por pa letra” dhe mund të martohen vetëm nëse kanë një fëmijë.

Gjetjet nga sondazhi i Qendrës Kërkimore Pew në vitin 2019 me afro 10,000 të rritur amerikanë i bëjnë jehonë kësaj deklarate, me dy të tretat e të rriturve të martuar që jetonin me bashkëshortin e tyre përpara se të martoheshim, duke thënë se bashkëjetesa e tyre ishte një hap drejt martesës.

Më tej, rreth gjysma e të anketuarve thanë se çiftet që jetojnë së bashku para martesës kanë një shans më të mirë për të pasur një martesë të suksesshme sesa ata që nuk e bëjnë këtë, dhe 69% thanë se bashkëjetesa është e pranueshme, edhe nëse çifti nuk planifikon të martohet. Raporti tha gjithashtu se në mesin e të rriturve të moshës 18 deri në 44 vjeç, 59% kanë jetuar me një partner të pamartuar në një moment të jetës së tyre. Kur u pyet nëse çiftet duhet të jetojnë së bashku para martesës, Hendrix thotë:

Është një zgjedhje personale. Nëse ata kanë vetëm takime në distancë dhe po mendojnë të martohen, atëherë unë i këshilloj ata të kalojnë pak kohë duke jetuar së bashku në mënyrë që të shohin se si shkojnë kur janë përreth. njëri-tjetrin çdo ditë. Për çfarë luftojnë ata? A mund të riparojnë pas një zënke?

Ajo gjithashtu thotë se nëse një çift është i fejuar dhe vetëm një partner duket i motivuar për t’u martuar së shpejti, ata duhet të jenë në të njëjtën faqe për martesën përpara se të vendosin të jetojnë së bashku.