Cila është koha më e mirë për të nisur një lidhje, sipas astrologëve

Kur bëhet fjalë për dashurinë, gjithçka është çështje kohe. Dhe ndërsa mund të jetë e pamundur të parashikohet koha e duhur, duke përdorur astrologjinë, ka të ngjarë të jeni në gjendje të identifikoni disa nga momentet më të favorshme për të nisur një marrëdhënie.

Koha më e mirë për t'u angazhuar për një marrëdhënie afatgjatë, sipas astrologjisë, përkon me stinën e dimrit. Dhe astrologët e lidhin këtë me ngrohtësinë që i falin trupit emocionet në stinën më të ftohtë të vitit.

Kështu, koha më e përshtatshme është në muajt e Bricjapit, Ujorit dhe Peshqve.

Sezoni i Bricjapit (dhjetor - janar)

Me natyrën kritike të Bricjapit, do të dini se cila lidhje është e qëndrueshme dhe cila do t'ju humbë kohën. Standardet do të ndryshojnë nga personi në person, por në epokën e Bricjapit gjërat janë të qarta dhe ju e dini saktësisht se çfarë dëshironi.

Bricjapi drejtohet nga Saturni, planeti që shpërblen disiplinën, punën e palodhur dhe vendimet e zgjuara. Nuk ka gjasa të mashtroheni nga aktet ose të bini në dashuri me njerëz që duken të paqëndrueshëm.

Sezoni i Bricjapit përkon me festat kryesore si Krishtlindjet dhe Viti i Ri, duke e bërë atë një kohë veçanërisht stresuese për të filluar diçka të re, por edhe të përshtatshme për këtë hap.

Sezoni i Ujorit (Janar - Shkurt)

Ndjenja e përgjithshme për janarin lidhet me gjatësinë e muajit, pasi ditët duken të pafundme. Prandaj, nëse zbuloni dashurinë gjatë kësaj kohe dhe kaloni nëpër këto sfida unike së bashku, marrëdhënia juaj ka të ngjarë t'i qëndrojë provës së kohës.

Në muajin e ujorit bie edhe festa e të dashuruarve, dita e Shën Valentinit. Aty ku ka flirte, ka më shumë gjasa të krijohet një lidhje e stabilizuar.

Por ajo që e bën periudhën e Ujorit ideale për fillimin e një lidhjeje është mundësia që ju jep për të vëzhguar përshtatshmërinë dhe angazhimin me njëri-tjetrin. Energjia e Ujorit mbështet punën në grup, bashkëpunimin dhe komunikimin e hapur. Nëse ju të dy e kaloni këtë sezon, patjetër që do të jeni në klubin e marrëdhënieve afatgjata.

Sezoni i Peshqve (shkurt - mars)

Energjia e Peshqve është romantike, ëndërrimtare dhe kalimtare, kështu që ky sezon mund ta bëjë lidhjen tuaj më të thellë dhe kuptimplotë.

Sezoni i Peshqve shpërblen ata që e shprehin atë në mënyrë romantike. Nëse jeni tipi i personit që i mbani të fshehta ndjenjat tuaja, veçanërisht ato që ju frikësojnë, sfida do të përqendrohet në hapjen dhe të qenit vetvetja.